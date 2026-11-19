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Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, заявил Маск
Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, заявил Маск - 19.11.2026, ПРАЙМ
Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, заявил Маск
Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, сообщил глава компании Илон Маск. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:45+0300
2026-11-19T10:45+0300
2026-11-19T10:45+0300
бизнес
промышленность
китай
tesla
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, сообщил глава компании Илон Маск.
"Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае", - сказал он в интервью порталу "Юйюань таньтянь".
Маск отметил, что он является большим поклонником Китая.
Согласно данным портала, это первый публичный визит главы Tesla в Шэньчжэнь.
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бизнес, промышленность, китай, tesla
Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, Tesla
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, сообщил глава компании Илон Маск.
"Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае", - сказал он в интервью порталу "Юйюань таньтянь".
Маск отметил, что он является большим поклонником Китая.
Согласно данным портала, это первый публичный визит главы Tesla в Шэньчжэнь.