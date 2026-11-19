https://1prime.ru/20261119/tesla-875364369.html

Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, заявил Маск

Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, заявил Маск - 19.11.2026, ПРАЙМ

Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, заявил Маск

Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, сообщил глава компании Илон Маск. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:45+0300

2026-11-19T10:45+0300

2026-11-19T10:45+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае, сообщил глава компании Илон Маск. "Tesla продолжит наращивать объемы производства в Китае", - сказал он в интервью порталу "Юйюань таньтянь". Маск отметил, что он является большим поклонником Китая. Согласно данным портала, это первый публичный визит главы Tesla в Шэньчжэнь.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, китай, tesla