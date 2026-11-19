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В ТМХ рассказали о сроках завершения сборки первых двух водородных поездов

В ТМХ рассказали о сроках завершения сборки первых двух водородных поездов - 19.11.2026, ПРАЙМ

В ТМХ рассказали о сроках завершения сборки первых двух водородных поездов

Сборка первых двух водородных поездов в России будет завершена до конца 2026 года, а сертификация запланирована на четвертый квартал 2027 года, сообщил... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:27+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сборка первых двух водородных поездов в России будет завершена до конца 2026 года, а сертификация запланирована на четвертый квартал 2027 года, сообщил замгендиректора "Трансмашхолдинга" (ТМХ) по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. О том, что заканчивается сборка первого в России водородного поезда, запуск которого планируется в 2027 году на Сахалине, сообщил в интервью РИА Новости ранее в четверг замгендиректора РЖД Иван Колесников. "Сборка первых двух составов находится на финальной стадии, планируем завершить до конца года, и дальше они каждый по своей программе отправлены на испытания", - ответил Лошманов в кулуарах форума "Транспорт России" на вопрос РИА Новости о сроках завершения сборки водородного поезда. Он уточнил, что первый состав уже практически собран и готовится к отправке на испытания. "Параллельно на нем уже идут испытания стационарные… Поедем в Щербинку (на испытания - ред.), а финально потом будем еще на Сахалине. Часть сертификационных испытаний у нас запланирована на Сахалине", - отметил Лошманов. Он также назвал планируемый срок сертификации водородного поезда. "В четвертом квартале 2027 года мы получаем сертификат, и дальше все готовимся вместе с "Российскими железными дорогами", с Сахалинской областью, к тому, чтобы начать эксплуатацию Сахалине", - рассказал Лошманов. Водородный поезд строят предприятия "Трансмашхолдинга" совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга России. Состав предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар. Запас хода трехвагонного состава на водороде с бустерной секцией планируется на уровне 725 километров.

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россия, бизнес, сахалин, трансмашхолдинг, ржд, минпромторг