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В Томске и Иркутске ищут стоматологов с зарплатой в 700 тысяч рублей
В Томске и Иркутске ищут стоматологов с зарплатой в 700 тысяч рублей - 19.11.2026, ПРАЙМ
В Томске и Иркутске ищут стоматологов с зарплатой в 700 тысяч рублей
Вакансии с зарплатой в 700 тысяч рублей предлагают стоматологам в Томске и Иркутске, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T09:17+0300
2026-11-19T09:17+0300
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общество
здоровье
томск
иркутск
хабаровск
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вакансии с зарплатой в 700 тысяч рублей предлагают стоматологам в Томске и Иркутске, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости.
Так, в Томске будущему врачу стоматологу-ортопеду готовы предложить от 700 тысяч рублей в месяц. Похожее предложение есть в Иркутске - там ищут стоматолога хирурга-имплантолога на зарплату 500-700 тысяч рублей в месяц.
Врачи оказались в топе высокооплачиваемых вакансий и в других крупных городах. Например, стоматологу в Барнауле предлагают от 500 тысяч рублей в месяц, их коллегам в Хабаровске и Саратове - от 300 тысяч рублей, хирургу в Ижевске - 200 тысяч рублей.
В Оренбурге есть вакансия для главврача стоматологической клиники с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц, в Набережных Челнах - вакансия акушера-гинеколога (от 300 тысяч рублей).
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общество , здоровье, томск, иркутск, хабаровск
Общество , Здоровье, Томск, Иркутск, Хабаровск
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вакансии с зарплатой в 700 тысяч рублей предлагают стоматологам в Томске и Иркутске, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости.
Так, в Томске будущему врачу стоматологу-ортопеду готовы предложить от 700 тысяч рублей в месяц. Похожее предложение есть в Иркутске - там ищут стоматолога хирурга-имплантолога на зарплату 500-700 тысяч рублей в месяц.
Врачи оказались в топе высокооплачиваемых вакансий и в других крупных городах. Например, стоматологу в Барнауле предлагают от 500 тысяч рублей в месяц, их коллегам в Хабаровске и Саратове - от 300 тысяч рублей, хирургу в Ижевске - 200 тысяч рублей.
В Оренбурге есть вакансия для главврача стоматологической клиники с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц, в Набережных Челнах - вакансия акушера-гинеколога (от 300 тысяч рублей).