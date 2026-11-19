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Товарооборот России со странами АСЕАН увеличился на 60% - Путин
Товарооборот России со странами АСЕАН увеличился на 60% - Путин - 19.11.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России со странами АСЕАН увеличился на 60% - Путин
Товарооборот России со странами АСЕАН увеличился почти на 60% за последние десять лет, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:12+0300
2026-11-19T06:12+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами АСЕАН увеличился почти на 60% за последние десять лет, заявил президент России Владимир Путин.
"С государствами АСЕАН совокупный товарооборот России за последние десять лет увеличился почти на 60 процентов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс, асеан
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, АТЭС, АСЕАН
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами АСЕАН увеличился почти на 60% за последние десять лет, заявил президент России Владимир Путин.
"С государствами АСЕАН совокупный товарооборот России за последние десять лет увеличился почти на 60 процентов", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС.
Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.