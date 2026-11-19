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Товарооборот России с экономиками АТР за восемь месяцев вырос почти на треть

Товарооборот России с экономиками АТР за восемь месяцев вырос почти на треть - 19.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России с экономиками АТР за восемь месяцев вырос почти на треть

Товарооборот России с экономиками Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) за восемь месяцев 2026 года вырос почти на треть, с упором на неэнергетические и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:30+0300

2026-11-19T06:30+0300

2026-11-19T06:30+0300

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владимир путин

си цзиньпин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России с экономиками Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) за восемь месяцев 2026 года вырос почти на треть, с упором на неэнергетические и инновационные позиции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Созидательное партнерство с экономиками АТР – это стратегический курс России. Мы являемся неотъемлемой частью региона и вносим свой весомый вклад в его материальное благополучие. Только за 8 месяцев этого года наш товарооборот с экономиками региона вырос почти на треть, с упором на неэнергетические и инновационные позиции", - сказал Путин на пленарном заседании саммита АТЭС. Пленарное заседание - ключевое мероприятие форума. В нем также принимают участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры стран АТЭС и главы делегаций, которые прибыли на форум. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

азиатско-тихоокеанский регион

китай

кнр

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, китай, кнр, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс, атр