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Товарооборот между Грузией и Россией за 10 месяцев вырос на 12,1%

Товарооборот между Грузией и Россией за 10 месяцев вырос на 12,1% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Грузией и Россией за 10 месяцев вырос на 12,1%

Товарооборот между Грузией и Россией по итогам первых десяти месяцев года составил около 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 12,1% по сравнению с... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:30+0300

2026-11-19T11:30+0300

2026-11-19T11:30+0300

россия

мировая экономика

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китай

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Грузией и Россией по итогам первых десяти месяцев года составил около 2,4 миллиарда долларов, увеличившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из данных Национальной службы статистики Грузии. Согласно опубликованной статистике, Россия заняла третье место среди крупнейших торговых партнеров Грузии. На ее долю пришлось 10,4% общего внешнеторгового оборота страны. Экспорт грузинской продукции в Россию за отчетный период составил 621,1 миллиона долларов, увеличившись на 2,1%. Импорт российских товаров в Грузию достиг 1,78 миллиарда долларов, что на 15,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Основными товарами, поставляемыми из Грузии в Россию, стали натуральные виноградные вина, крепкие алкогольные напитки, минеральные и пресные воды, свежие фрукты. В свою очередь из России в Грузию преимущественно импортировались нефть и нефтепродукты, сырая нефть, пшеница, подсолнечное масло и живые свиньи. В целом внешнеторговый оборот Грузии за январь-октябрь составил 23,08 миллиарда долларов, что на 9,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Крупнейшим торговым партнером страны стала Турция с товарооборотом 2,86 миллиарда долларов, а на втором месте находится Китай - 2,65 миллиарда.

грузия

турция

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, грузия, турция, китай