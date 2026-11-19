https://1prime.ru/20261119/tovarooborot-875366480.html

Товарооборот России и Белоруссии по итогам года достигнет 70 миллиардов долларов

Товарооборот России и Белоруссии по итогам года достигнет 70 миллиардов долларов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Белоруссии по итогам года достигнет 70 миллиардов долларов

Россия и Белоруссия демонстрируют темпы роста товарооборота около 20%, в то время, как страны Запада ведут "тарифные войны", ожидается, что по итогам года он... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:33+0300

2026-11-19T11:33+0300

2026-11-19T11:33+0300

россия

мировая экономика

белоруссия

запад

минск

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875366480.jpg?1795077238

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия и Белоруссия демонстрируют темпы роста товарооборота около 20%, в то время, как страны Запада ведут "тарифные войны", ожидается, что по итогам года он достигнет 70 миллиардов долларов, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Несмотря на непростую ситуацию в глобальной экономике, оборот товаров и услуг между нашими странами продолжает расти. Мы рассчитываем, что по итогам года он достигнет 70 миллиардов долларов при текущем курсе. В то время, как страны Запада ведут "тарифные войны" и возводят все новые экономические барьеры, Россия и Беларусь демонстрируют темпы роста товарооборота около 20%", - сказал Грызлов, выступая на деловом форуме Союзного государства "Интеграция", проходящем в четверг в Москве. Он добавил, что "этот факт сам по себе наглядно иллюстрирует, кто из нас выбрал правильную стратегию". Грызлов подчеркнул, что за последние годы Россия и Белоруссия совершили качественный скачок в развитии союзной интеграции. Деловой форум Союзного государства "Интеграция" направлен на развитие деловых связей между предприятиями России и Белоруссии, укрепление межрегионального сотрудничества и содействие бизнесу в эффективном использовании интеграционных преимуществ Союзного государства.

белоруссия

запад

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, белоруссия, запад, минск