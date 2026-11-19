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Товарооборот России и Белоруссии по итогам года достигнет 70 миллиардов долларов
Товарооборот России и Белоруссии по итогам года достигнет 70 миллиардов долларов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Белоруссии по итогам года достигнет 70 миллиардов долларов
Россия и Белоруссия демонстрируют темпы роста товарооборота около 20%, в то время, как страны Запада ведут "тарифные войны", ожидается, что по итогам года он... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:33+0300
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россия
мировая экономика
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия и Белоруссия демонстрируют темпы роста товарооборота около 20%, в то время, как страны Запада ведут "тарифные войны", ожидается, что по итогам года он достигнет 70 миллиардов долларов, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Несмотря на непростую ситуацию в глобальной экономике, оборот товаров и услуг между нашими странами продолжает расти. Мы рассчитываем, что по итогам года он достигнет 70 миллиардов долларов при текущем курсе. В то время, как страны Запада ведут "тарифные войны" и возводят все новые экономические барьеры, Россия и Беларусь демонстрируют темпы роста товарооборота около 20%", - сказал Грызлов, выступая на деловом форуме Союзного государства "Интеграция", проходящем в четверг в Москве.
Он добавил, что "этот факт сам по себе наглядно иллюстрирует, кто из нас выбрал правильную стратегию".
Грызлов подчеркнул, что за последние годы Россия и Белоруссия совершили качественный скачок в развитии союзной интеграции.
Деловой форум Союзного государства "Интеграция" направлен на развитие деловых связей между предприятиями России и Белоруссии, укрепление межрегионального сотрудничества и содействие бизнесу в эффективном использовании интеграционных преимуществ Союзного государства.
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РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЗАПАД, МИНСК
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Россия и Белоруссия демонстрируют темпы роста товарооборота около 20%, в то время, как страны Запада ведут "тарифные войны", ожидается, что по итогам года он достигнет 70 миллиардов долларов, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Несмотря на непростую ситуацию в глобальной экономике, оборот товаров и услуг между нашими странами продолжает расти. Мы рассчитываем, что по итогам года он достигнет 70 миллиардов долларов при текущем курсе. В то время, как страны Запада ведут "тарифные войны" и возводят все новые экономические барьеры, Россия и Беларусь демонстрируют темпы роста товарооборота около 20%", - сказал Грызлов, выступая на деловом форуме Союзного государства "Интеграция", проходящем в четверг в Москве.
Он добавил, что "этот факт сам по себе наглядно иллюстрирует, кто из нас выбрал правильную стратегию".
Грызлов подчеркнул, что за последние годы Россия и Белоруссия совершили качественный скачок в развитии союзной интеграции.
Деловой форум Союзного государства "Интеграция" направлен на развитие деловых связей между предприятиями России и Белоруссии, укрепление межрегионального сотрудничества и содействие бизнесу в эффективном использовании интеграционных преимуществ Союзного государства.