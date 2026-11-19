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Товарооборот между Россией и Узбекистаном растет, несмотря на санкции

Товарооборот между Россией и Узбекистаном растет, несмотря на санкции - 19.11.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Узбекистаном растет, несмотря на санкции

Товарооборот между Россией и Узбекистаном растет ежегодно в среднем на 15-16%, несмотря на санкции, сообщил заместитель торгового представителя РФ в стране... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:33+0300

2026-11-19T13:33+0300

2026-11-19T13:33+0300

россия

мировая экономика

узбекистан

ташкент

китай

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ТАШКЕНТ, 19 ноя – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Узбекистаном растет ежегодно в среднем на 15-16%, несмотря на санкции, сообщил заместитель торгового представителя РФ в стране Игорь Камынин. "Сотрудничество между нашими странами развивается достаточно активно. Товарооборот растет, несмотря ни на какие ограничения, рестрикции, санкции, на 15-16% в среднем в год в денежном выражении", - сказал Камынин, выступая на конгрессе "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" в Ташкенте. По его оценке, за первую половину 2026 года взаимная торговля выросла на 24%, это показывает взаимный интерес как российских компаний к узбекской продукции, так и узбекских компаний к российской. "У нас экспорт из России составляет где-то вдвое больше, чем импорт из Узбекистана, но при этом и тот, и другой показатель растут", - отметил Камынин. Замторгпреда уточнил, что Россия остается крупнейшим покупателем узбекского текстиля и плодоовощной продукции, а российские компании активно инвестируют в создание совместных производств по переработке и производству в этих секторах. По данным узбекской официальной статистики, торговый оборот Узбекистана с Россией в январе-сентябре 2026 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 10,473 миллиарда долларов. Россия с долей 16% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана заняла второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 23,2% остается на первом месте, Казахстан (6,5%) замыкает тройку.

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россия, мировая экономика, узбекистан, ташкент, китай, снг