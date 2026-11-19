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Путин: товарооборот РФ и Китая может достичь рекордные 280 млрд долларов

Путин: товарооборот РФ и Китая может достичь рекордные 280 млрд долларов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Путин: товарооборот РФ и Китая может достичь рекордные 280 млрд долларов

Товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:16+0300

2026-11-19T16:16+0300

2026-11-19T16:48+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в 2026 году может подойти к рекордной планке в 280 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к представителям СМИ после работы на саммите АТЭС, где состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. "В прошлом году у нас был рекорд, 240 миллиардов долларов был торговый оборот. В этом году будет новый рекорд. Я думаю, что мы подойдем к отметке 280 миллиардов долларов. Это все-таки приличный показатель. Он растет", - сказал Путин журналистам.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, атэс