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Путин, Си и Трамп проводят первую в истории трехстороннюю встречу

Путин, Си и Трамп проводят первую в истории трехстороннюю встречу - 19.11.2026, ПРАЙМ

Путин, Си и Трамп проводят первую в истории трехстороннюю встречу

Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне первую в истории трехстороннюю встречу на полях... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:15+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне первую в истории трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС. Лидеры обсудили поддержание диалога, стратегическую стабильность и урегулирование конфликта на Украине.Трамп заявил, что США, Россия и Китай несут "особую ответственность" за поддержание открытого, уважительного и продуктивного диалога. По его словам, несмотря на разногласия, странам необходимо совместно вырабатывать новые подходы к решению актуальных проблем."Есть иногда недопонимания, мы часто не согласны друг с другом, это понятно. Но никакие из проблем никогда не решались, используя старые инструментарии. Нужно продолжать их обсуждать, работать вместе. И, работая вместе, мы действительно выбираем новый путь решения этих проблем", — сказал Трамп.Американский лидер также выразил надежду, что встреча позволит добиться конкретных результатов: "Для меня честь быть здесь с вами и посмотреть, удастся ли нам чего-то добиться". Оценку хода урегулирования на Украине он дал так: "Я думаю, это развивается в верном направлении".Украина в повесткеПутин сообщил, что вопрос урегулирования украинского конфликта занял важное место в его разговоре с Трампом. По его словам, у России, США и Китая есть совпадающие интересы в урегулировании региональных конфликтов, включая Украину."Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече", — отметил Путин.Москва ранее не исключала, что тема Украины будет затронута в ходе трехсторонних переговоров. Ожидается, что лидеры также обменяются мнениями по вопросам стратегической стабильности.Принципы Си ЦзиньпинаСи Цзиньпин на встрече представил четыре принципа сосуществования крупных держав и совместного обеспечения мира в мире, сообщает Центральное телевидение Китая. Детали этих принципов в распространенных сообщениях не раскрываются.Встреча прошла 19 ноября в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Это первый в истории формат личных переговоров лидеров России, США и Китая одновременно.

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Президент Путин, председатель Си Цзиньпин и президент Трамп провели трехсторонние переговоры в Шэньчжэне Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump tiến hành hội đàm ba bên tại Thâm Quyến 2026-11-19T12:15+0300 true PT0M40S

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россия, мировая экономика, китай, сша, москва, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, атэс, видео