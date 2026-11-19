https://1prime.ru/20261119/tramp-875385023.html
Союзники США опасаются сделки Трампа с Путиным и Си по Украине и Тайваню
Союзники США опасаются сделки Трампа с Путиным и Си по Украине и Тайваню - 19.11.2026, ПРАЙМ
Союзники США опасаются сделки Трампа с Путиным и Си по Украине и Тайваню
Союзники США тревожатся, что Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином может пойти на уступки по Украине и Тайваню. Как сообщает... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:56+0300
2026-11-19T15:56+0300
2026-11-19T15:57+0300
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reuters
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Союзники США тревожатся, что Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином может пойти на уступки по Украине и Тайваню. Как сообщает Politico, европейские и азиатские чиновники видят риск в стремлении американского президента к "сделкам" с Москвой и Пекином.Поводом стала первая трёхсторонняя встреча лидеров в Шэньчжэне. Белый дом заявлял, что она посвящена возможному сокращению ядерных арсеналов, однако Украина и Тайвань также могут оказаться в повестке.Европейские дипломаты опасаются, что Трамп, ослабленный поражением республиканцев на промежуточных выборах, попытается заключить соглашение, чтобы компенсировать электоральные потери. "О, Украина повсюду", — сказал один из них о возможных результатах встречи.Для азиатских союзников главная угроза — возможная договорённость, в которой Си продвинет идею подчинения Тайваня Китаю. "Это был бы настоящий кошмар", — отметил азиатский дипломат в Вашингтоне. По его словам, три лидера создают впечатление, будто сами решают будущее мирового порядка.Белый дом на запрос о комментарии не ответил.Трамп ранее называл свои отношения с Си "очень хорошими", а с Путиным — "хорошими". При этом он подчёркивал, что отношения с российским лидером важны лишь в том случае, если удастся "что-то сделать" для завершения войны России против Украины.Европейские чиновники боятся, что стороны могут согласовать раздел Украины в пользу Москвы без участия Киева. По данным Reuters, Си поддерживал российскую армию поставками компонентов. Трамп и Путин ранее заявляли, что Украина станет темой обсуждения.Опасения усиливает прежняя политика Трампа: он обвинял Владимира Зеленского в войне, угрожал прекратить поставки оружия Киеву и в мае отложил продажу Тайваню вооружений на 14 миллиардов долларов."Похоже, Трамп верит, что он, Владимир Путин и Си Цзиньпин — три великих лидера мира, которые вместе могут решить мировые проблемы", — заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности Зак Купер.Демократы в палате представителей потребовали, чтобы безопасность Тайваня не стала "разменной монетой", а будущее Украины не обсуждалось без Киева.Перед поездкой в Азию Трамп сказал, что встреча будет посвящена ядерным арсеналам, Ирану и Украине. Однако Москва и Пекин, по данным Reuters, не готовы отступать по стратегическим запасам или давить на Тегеран, поэтому договорённости могут коснуться других тем.Кер Гиббс, бывший глава Американской торговой палаты в Шанхае, предположил, что Си будет добиваться превращения моратория на поставки оружия Тайваню в постоянный.Возможной темой давления может стать и Япония. По мнению бывшего дипломата Дэвида Сакса, Пекин и Москва могут представить премьера Санаэ Такаити как провокатора, которого трём лидерам следует сдерживать. Японское посольство не ответило на запрос.Трамп, вероятно, стремится к громкому дипломатическому результату: его азиатская серия пока не принесла заметных достижений, кроме торговых договорённостей с Таиландом и Филиппинами."Трамп работает с Россией и Китаем как с крупными игроками, а мелким игрокам говорит, что им придётся принять его условия", — заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности Джон Эрат.Москва и Пекин уже называют встречу исторической. Представитель МИД Китая Мао Нин назвала её "имеющей новаторское значение", а помощник президента России Юрий Ушаков — "настоящим событием"."Такая риторика нравится такому человеку, как Трамп", — отметил бывший чиновник Госдепа Томас Кантриман. По его мнению, завышение значимости встречи может заставить Трампа принять условия, которые попытаются ему навязать.
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мировая экономика, украина, тайвань, москва, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, reuters, американская торговая палата
Мировая экономика, УКРАИНА, Тайвань, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Reuters, Американская торговая палата
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ.
Союзники США тревожатся, что Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином может пойти на уступки по Украине и Тайваню. Как сообщает Politico
, европейские и азиатские чиновники видят риск в стремлении американского президента к "сделкам" с Москвой и Пекином.
Поводом стала первая трёхсторонняя встреча лидеров в Шэньчжэне. Белый дом заявлял, что она посвящена возможному сокращению ядерных арсеналов, однако Украина и Тайвань также могут оказаться в повестке.
Европейские дипломаты опасаются, что Трамп, ослабленный поражением республиканцев на промежуточных выборах, попытается заключить соглашение, чтобы компенсировать электоральные потери. "О, Украина повсюду", — сказал один из них о возможных результатах встречи.
Для азиатских союзников главная угроза — возможная договорённость, в которой Си продвинет идею подчинения Тайваня Китаю. "Это был бы настоящий кошмар", — отметил азиатский дипломат в Вашингтоне. По его словам, три лидера создают впечатление, будто сами решают будущее мирового порядка.
Белый дом на запрос о комментарии не ответил.
Трамп ранее называл свои отношения с Си "очень хорошими", а с Путиным — "хорошими". При этом он подчёркивал, что отношения с российским лидером важны лишь в том случае, если удастся "что-то сделать" для завершения войны России против Украины.
Европейские чиновники боятся, что стороны могут согласовать раздел Украины в пользу Москвы без участия Киева. По данным Reuters, Си поддерживал российскую армию поставками компонентов. Трамп и Путин ранее заявляли, что Украина станет темой обсуждения.
Опасения усиливает прежняя политика Трампа: он обвинял Владимира Зеленского в войне, угрожал прекратить поставки оружия Киеву и в мае отложил продажу Тайваню вооружений на 14 миллиардов долларов.
"Похоже, Трамп верит, что он, Владимир Путин и Си Цзиньпин — три великих лидера мира, которые вместе могут решить мировые проблемы", — заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности Зак Купер.
Демократы в палате представителей потребовали, чтобы безопасность Тайваня не стала "разменной монетой", а будущее Украины не обсуждалось без Киева.
Перед поездкой в Азию Трамп сказал, что встреча будет посвящена ядерным арсеналам, Ирану и Украине. Однако Москва и Пекин, по данным Reuters, не готовы отступать по стратегическим запасам или давить на Тегеран, поэтому договорённости могут коснуться других тем.
Кер Гиббс, бывший глава Американской торговой палаты в Шанхае, предположил, что Си будет добиваться превращения моратория на поставки оружия Тайваню в постоянный.
Возможной темой давления может стать и Япония. По мнению бывшего дипломата Дэвида Сакса, Пекин и Москва могут представить премьера Санаэ Такаити как провокатора, которого трём лидерам следует сдерживать. Японское посольство не ответило на запрос.
Трамп, вероятно, стремится к громкому дипломатическому результату: его азиатская серия пока не принесла заметных достижений, кроме торговых договорённостей с Таиландом и Филиппинами.
"Трамп работает с Россией и Китаем как с крупными игроками, а мелким игрокам говорит, что им придётся принять его условия", — заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности Джон Эрат.
Москва и Пекин уже называют встречу исторической. Представитель МИД Китая Мао Нин назвала её "имеющей новаторское значение", а помощник президента России Юрий Ушаков — "настоящим событием".
"Такая риторика нравится такому человеку, как Трамп", — отметил бывший чиновник Госдепа Томас Кантриман. По его мнению, завышение значимости встречи может заставить Трампа принять условия, которые попытаются ему навязать.
Путин, Си и Трамп проводят первую в истории трехстороннюю встречу