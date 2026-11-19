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Союзники США опасаются сделки Трампа с Путиным и Си по Украине и Тайваню

Союзники США опасаются сделки Трампа с Путиным и Си по Украине и Тайваню - 19.11.2026, ПРАЙМ

Союзники США опасаются сделки Трампа с Путиным и Си по Украине и Тайваню

Союзники США тревожатся, что Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином может пойти на уступки по Украине и Тайваню. Как сообщает... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:56+0300

2026-11-19T15:56+0300

2026-11-19T15:57+0300

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си цзиньпин

reuters

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Союзники США тревожатся, что Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином может пойти на уступки по Украине и Тайваню. Как сообщает Politico, европейские и азиатские чиновники видят риск в стремлении американского президента к "сделкам" с Москвой и Пекином.Поводом стала первая трёхсторонняя встреча лидеров в Шэньчжэне. Белый дом заявлял, что она посвящена возможному сокращению ядерных арсеналов, однако Украина и Тайвань также могут оказаться в повестке.Европейские дипломаты опасаются, что Трамп, ослабленный поражением республиканцев на промежуточных выборах, попытается заключить соглашение, чтобы компенсировать электоральные потери. "О, Украина повсюду", — сказал один из них о возможных результатах встречи.Для азиатских союзников главная угроза — возможная договорённость, в которой Си продвинет идею подчинения Тайваня Китаю. "Это был бы настоящий кошмар", — отметил азиатский дипломат в Вашингтоне. По его словам, три лидера создают впечатление, будто сами решают будущее мирового порядка.Белый дом на запрос о комментарии не ответил.Трамп ранее называл свои отношения с Си "очень хорошими", а с Путиным — "хорошими". При этом он подчёркивал, что отношения с российским лидером важны лишь в том случае, если удастся "что-то сделать" для завершения войны России против Украины.Европейские чиновники боятся, что стороны могут согласовать раздел Украины в пользу Москвы без участия Киева. По данным Reuters, Си поддерживал российскую армию поставками компонентов. Трамп и Путин ранее заявляли, что Украина станет темой обсуждения.Опасения усиливает прежняя политика Трампа: он обвинял Владимира Зеленского в войне, угрожал прекратить поставки оружия Киеву и в мае отложил продажу Тайваню вооружений на 14 миллиардов долларов."Похоже, Трамп верит, что он, Владимир Путин и Си Цзиньпин — три великих лидера мира, которые вместе могут решить мировые проблемы", — заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности Зак Купер.Демократы в палате представителей потребовали, чтобы безопасность Тайваня не стала "разменной монетой", а будущее Украины не обсуждалось без Киева.Перед поездкой в Азию Трамп сказал, что встреча будет посвящена ядерным арсеналам, Ирану и Украине. Однако Москва и Пекин, по данным Reuters, не готовы отступать по стратегическим запасам или давить на Тегеран, поэтому договорённости могут коснуться других тем.Кер Гиббс, бывший глава Американской торговой палаты в Шанхае, предположил, что Си будет добиваться превращения моратория на поставки оружия Тайваню в постоянный.Возможной темой давления может стать и Япония. По мнению бывшего дипломата Дэвида Сакса, Пекин и Москва могут представить премьера Санаэ Такаити как провокатора, которого трём лидерам следует сдерживать. Японское посольство не ответило на запрос.Трамп, вероятно, стремится к громкому дипломатическому результату: его азиатская серия пока не принесла заметных достижений, кроме торговых договорённостей с Таиландом и Филиппинами."Трамп работает с Россией и Китаем как с крупными игроками, а мелким игрокам говорит, что им придётся принять его условия", — заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности Джон Эрат.Москва и Пекин уже называют встречу исторической. Представитель МИД Китая Мао Нин назвала её "имеющей новаторское значение", а помощник президента России Юрий Ушаков — "настоящим событием"."Такая риторика нравится такому человеку, как Трамп", — отметил бывший чиновник Госдепа Томас Кантриман. По его мнению, завышение значимости встречи может заставить Трампа принять условия, которые попытаются ему навязать.

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мировая экономика, украина, тайвань, москва, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, reuters, американская торговая палата