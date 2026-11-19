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Трамп оценил свой визит в Китай на 12 баллов из 10

Трамп оценил свой визит в Китай на 12 баллов из 10 - 19.11.2026, ПРАЙМ

Трамп оценил свой визит в Китай на 12 баллов из 10

Президент США Дональд Трамп оценил свой визит в Китай на 12 баллов по десятибалльной шкале, отметив, что в ходе поездки ему удалось выстроить фантастические... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:04+0300

2026-11-19T19:04+0300

2026-11-19T19:04+0300

сша

китай

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оценил свой визит в Китай на 12 баллов по десятибалльной шкале, отметив, что в ходе поездки ему удалось выстроить фантастические отношения. "Думаю, это было 12 баллов. По шкале от нуля до 10 я бы поставил 12. Все прошло отлично… Были выстроены фантастические отношения", - заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC.

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китай

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сша, китай, дональд трамп