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Трамп заявил, что понимает возмущение Путина из-за атаки на Крымский мост
Трамп заявил, что понимает возмущение Путина из-за атаки на Крымский мост - 19.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что понимает возмущение Путина из-за атаки на Крымский мост
Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает возмущение президента России Владимира Путина в связи с атакой Киева на Крымский мост. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:59+0300
2026-11-19T19:59+0300
2026-11-19T19:59+0300
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает возмущение президента России Владимира Путина в связи с атакой Киева на Крымский мост. На пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия давно не использует Крымский мост ни для перевозки военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Он подчеркнул, что это исключительно мирный объект и отметил, что удары Киева по Крымскому мосту были ударами по чисто гражданскому объекту. Российский лидер заявил, что ответ России будет более болезненным. "(Президент РФ Владимир) Путин был крайне возмущен Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
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РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, УКРАИНА
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает возмущение президента России Владимира Путина в связи с атакой Киева на Крымский мост.
На пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия давно не использует Крымский мост ни для перевозки военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Он подчеркнул, что это исключительно мирный объект и отметил, что удары Киева по Крымскому мосту были ударами по чисто гражданскому объекту. Российский лидер заявил, что ответ России будет более болезненным.
"(Президент РФ Владимир) Путин был крайне возмущен Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.