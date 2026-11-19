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Трамп раскритиковал европейцев за помощь Украине, пишет Politico
Трамп раскритиковал европейцев за помощь Украине, пишет Politico - 19.11.2026, ПРАЙМ
Трамп раскритиковал европейцев за помощь Украине, пишет Politico
Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка европейским лидерам выразил сомнения в целесообразности продолжения военной помощи Украине, сообщает... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T20:39+0300
2026-11-19T20:39+0300
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка европейским лидерам выразил сомнения в целесообразности продолжения военной помощи Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников. Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Трамп позвонил своему спецпосланнику Джареду Кушнеру, находившемуся на встрече "коалиции желающих" в Берлине, и положительно отозвался о переговорах с лидерами России и Китая. Кушнер включил громкую связь на мобильном телефоне и поднес его к микрофону. "Президент США Дональд Трамп в четверг подключился по телефону к встрече европейских союзников Украины, резко поставив под сомнение целесообразность продолжения их расходов на военную поддержку Киева", - говорится в публикации. Как уточняет издание, американский лидер выразил серьезные сомнения относительно необходимости дальнейшего выделения миллиардов долларов помощи Украине со стороны "коалиции желающих". Встреча лидеров России, Китая и США прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
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мировая экономика, сша, украина, дональд трамп, европа
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, ЕВРОПА
Трамп раскритиковал европейцев за помощь Украине, пишет Politico
Politico: Трамп выразил лидерам Европы сомнения в необходимости военной помощи Украине
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка европейским лидерам выразил сомнения в целесообразности продолжения военной помощи Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Трамп позвонил своему спецпосланнику Джареду Кушнеру, находившемуся на встрече "коалиции желающих" в Берлине, и положительно отозвался о переговорах с лидерами России и Китая. Кушнер включил громкую связь на мобильном телефоне и поднес его к микрофону.
"Президент США Дональд Трамп в четверг подключился по телефону к встрече европейских союзников Украины, резко поставив под сомнение целесообразность продолжения их расходов на военную поддержку Киева", - говорится в публикации.
Как уточняет издание, американский лидер выразил серьезные сомнения относительно необходимости дальнейшего выделения миллиардов долларов помощи Украине со стороны "коалиции желающих".
Встреча лидеров России, Китая и США прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.