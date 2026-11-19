https://1prime.ru/20261119/tranzit-875399285.html
СМИ: транзит украинского зерна через румынский порт Констанца упал в семь раз
СМИ: транзит украинского зерна через румынский порт Констанца упал в семь раз - 19.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: транзит украинского зерна через румынский порт Констанца упал в семь раз
Объем транзита украинского зерна через румынский порт Констанца в январе-октябре составил 1,65 миллиона тонн, что примерно в семь раз меньше показателя 2023... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T22:49+0300
2026-11-19T22:49+0300
2026-11-19T22:50+0300
сельское хозяйство
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КИШИНЕВ, 19 ноя – ПРАЙМ. Объем транзита украинского зерна через румынский порт Констанца в январе-октябре составил 1,65 миллиона тонн, что примерно в семь раз меньше показателя 2023 года, следует из данных компании по управлению морскими портами, которые приводит издание Libertatea. Порт Констанца стал основным перевалочным узлом для украинского продовольствия после запуска европейских "коридоров солидарности". В 2023 году наплыв дешевого зерна с Украины вызвал массовые протесты румынских фермеров и блокировку границ, после чего Бухарест ввел лицензирование импорта этой продукции. Снижение украинского агроэкспорта фиксируется на фоне общего роста грузооборота в румынских морских гаванях и перестройки логистических маршрутов в Черноморском регионе, где Киев после 2022 года активно использовал инфраструктуру соседней страны для вывоза сельхозпродукции. "Лишь 1,65 миллиона тонн пришлось на зерновые, свидетельствуют данные румынской компании", - пишет Libertatea, приводя данные за январь-октябрь 2026 года. Как ранее сообщало агентство Рейтер, за первые десять месяцев 2023 года Украина экспортировала через Констанцу 11,7 миллиона тонн зерна. Таким образом, объем экспорта снизился примерно в семь раз. По статистике Национальной компании "Администрация морских портов" (CN APM), общий грузооборот трех румынских морских гаваней - Констанцы, Мидии и Мангалии - за первые 10 месяцев 2026 года составил 59 миллионов тонн. На украинское направление из них пришлось 3,5 миллиона тонн различных грузов.
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сельское хозяйство, украина, бухарест, киев
Сельское хозяйство, УКРАИНА, Бухарест, Киев
СМИ: транзит украинского зерна через румынский порт Констанца упал в семь раз
Libertatea: транзит украинского зерна через румынский порт Констанца упал в семь раз
КИШИНЕВ, 19 ноя – ПРАЙМ. Объем транзита украинского зерна через румынский порт Констанца в январе-октябре составил 1,65 миллиона тонн, что примерно в семь раз меньше показателя 2023 года, следует из данных компании по управлению морскими портами, которые приводит издание Libertatea.
Порт Констанца стал основным перевалочным узлом для украинского продовольствия после запуска европейских "коридоров солидарности". В 2023 году наплыв дешевого зерна с Украины вызвал массовые протесты румынских фермеров и блокировку границ, после чего Бухарест ввел лицензирование импорта этой продукции.
Снижение украинского агроэкспорта фиксируется на фоне общего роста грузооборота в румынских морских гаванях и перестройки логистических маршрутов в Черноморском регионе, где Киев после 2022 года активно использовал инфраструктуру соседней страны для вывоза сельхозпродукции.
"Лишь 1,65 миллиона тонн пришлось на зерновые, свидетельствуют данные румынской компании", - пишет Libertatea, приводя данные за январь-октябрь 2026 года.
Как ранее сообщало агентство Рейтер, за первые десять месяцев 2023 года Украина экспортировала через Констанцу 11,7 миллиона тонн зерна. Таким образом, объем экспорта снизился примерно в семь раз.
По статистике Национальной компании "Администрация морских портов" (CN APM), общий грузооборот трех румынских морских гаваней - Констанцы, Мидии и Мангалии - за первые 10 месяцев 2026 года составил 59 миллионов тонн. На украинское направление из них пришлось 3,5 миллиона тонн различных грузов.