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ЦБ не ожидает сверхбольших оборотов на российском криптовалютном рынке
ЦБ не ожидает сверхбольших оборотов на российском криптовалютном рынке - 19.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ не ожидает сверхбольших оборотов на российском криптовалютном рынке
Банк России не ожидает "каких-то сверхбольших оборотов" на российском криптовалютном рынке, который сейчас запускается, заявил заместитель председателя ЦБ... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:54+0300
2026-11-19T10:54+0300
2026-11-19T10:54+0300
финансы
россия
банк россии
науфор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России не ожидает "каких-то сверхбольших оборотов" на российском криптовалютном рынке, который сейчас запускается, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.
"Я не жду каких-то сверхбольших оборотов. Успех будет в том, чтобы у нас не было "мисселинга", "фрода", каких-нибудь безумных комиссий... Это уже будет вполне себе большой успех", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР, комментируя развитие российского криптовалютного рынка.
По его словам, к настоящему моменту ЦБ РФ уже зарегистрировал 10 цифровых депозитариев и 29 криптовалютных обменников.
"Поэтому у нас будет прозрачно, легально и прилично", - резюмировал он.
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финансы, россия, банк россии, науфор
Финансы, РОССИЯ, Банк России, НАУФОР
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России не ожидает "каких-то сверхбольших оборотов" на российском криптовалютном рынке, который сейчас запускается, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.
"Я не жду каких-то сверхбольших оборотов. Успех будет в том, чтобы у нас не было "мисселинга", "фрода", каких-нибудь безумных комиссий... Это уже будет вполне себе большой успех", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР, комментируя развитие российского криптовалютного рынка.
По его словам, к настоящему моменту ЦБ РФ уже зарегистрировал 10 цифровых депозитариев и 29 криптовалютных обменников.
"Поэтому у нас будет прозрачно, легально и прилично", - резюмировал он.