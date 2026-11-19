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ЦБ не ожидает сверхбольших оборотов на российском криптовалютном рынке

ЦБ не ожидает сверхбольших оборотов на российском криптовалютном рынке - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ не ожидает сверхбольших оборотов на российском криптовалютном рынке

Банк России не ожидает "каких-то сверхбольших оборотов" на российском криптовалютном рынке, который сейчас запускается, заявил заместитель председателя ЦБ... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:54+0300

2026-11-19T10:54+0300

2026-11-19T10:54+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России не ожидает "каких-то сверхбольших оборотов" на российском криптовалютном рынке, который сейчас запускается, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. "Я не жду каких-то сверхбольших оборотов. Успех будет в том, чтобы у нас не было "мисселинга", "фрода", каких-нибудь безумных комиссий... Это уже будет вполне себе большой успех", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР, комментируя развитие российского криптовалютного рынка. По его словам, к настоящему моменту ЦБ РФ уже зарегистрировал 10 цифровых депозитариев и 29 криптовалютных обменников. "Поэтому у нас будет прозрачно, легально и прилично", - резюмировал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банк россии, науфор