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ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о 6240 доменах сети Интернет

ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о 6240 доменах сети Интернет - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о 6240 доменах сети Интернет

Банк России в третьем квартале 2026 года направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о 6240 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:10+0300

2026-11-19T12:10+0300

2026-11-19T12:10+0300

технологии

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале 2026 года направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о 6240 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним, сообщил регулятор. "В Генеральную прокуратуру Российской Федерации Банк России направил информацию о 6 240 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним", - сообщается в материале регулятора о противодействии кибермошенничеству по итогам третьего квартала нынешнего года. Также отмечается, что в адрес регистраторов доменных имен ЦБ направил запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования в отношении 159 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, финансы, банк россии