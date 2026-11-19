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ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о 6240 доменах сети Интернет
ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о 6240 доменах сети Интернет - 19.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о 6240 доменах сети Интернет
Банк России в третьем квартале 2026 года направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о 6240 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:10+0300
2026-11-19T12:10+0300
2026-11-19T12:10+0300
технологии
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале 2026 года направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о 6240 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним, сообщил регулятор.
"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации Банк России направил информацию о 6 240 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним", - сообщается в материале регулятора о противодействии кибермошенничеству по итогам третьего квартала нынешнего года.
Также отмечается, что в адрес регистраторов доменных имен ЦБ направил запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования в отношении 159 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.
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технологии, россия, финансы, банк россии
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Банк России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России в третьем квартале 2026 года направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о 6240 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним, сообщил регулятор.
"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации Банк России направил информацию о 6 240 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним", - сообщается в материале регулятора о противодействии кибермошенничеству по итогам третьего квартала нынешнего года.
Также отмечается, что в адрес регистраторов доменных имен ЦБ направил запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования в отношении 159 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.