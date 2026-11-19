https://1prime.ru/20261119/tsb-875367916.html

ЦБ назвал самый распространенный инструмент мошенничества на клиентов банков

ЦБ назвал самый распространенный инструмент мошенничества на клиентов банков - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ назвал самый распространенный инструмент мошенничества на клиентов банков

Самым распространенным инструментом для осуществления мошеннических атак на клиентов банков остается социальная инженерия, при этом увеличивается доля покушений | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:10+0300

2026-11-19T12:10+0300

2026-11-19T12:10+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Самым распространенным инструментом для осуществления мошеннических атак на клиентов банков остается социальная инженерия, при этом увеличивается доля покушений на их средства с использованием вредоносного программного обеспечения, следует из данных Банка России. Количество атак с использованием вредоносного программного обеспечения увеличилось в прошлом квартале на 30,6% в квартальном выражении, подсчитал ЦБ. При этом наиболее распространен среди мошенников тип атаки с использованием социальной инженерии. Но эта динамика практически не изменилась и составила 29,2 тысячи таких операций. Банк России зафиксировал при этом и снижение числа атак другими способами: с помощью фишинговых ссылок на 58,7%, а DDoS-атак типа "отказ в обслуживании" - на 15,3%. Мошенники, согласно данным ЦБ, также стали реже использовать доступ к аутентификационным или учетным данным, изменения маршрутно-адресной информации, эксплуатацию уязвимости в защите и сканирование портов. Число таких типов атак снизились почти на 12%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, технологии, банк россии