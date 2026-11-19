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ЦБ назвал самый распространенный инструмент мошенничества на клиентов банков
ЦБ назвал самый распространенный инструмент мошенничества на клиентов банков - 19.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ назвал самый распространенный инструмент мошенничества на клиентов банков
Самым распространенным инструментом для осуществления мошеннических атак на клиентов банков остается социальная инженерия, при этом увеличивается доля покушений | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:10+0300
2026-11-19T12:10+0300
2026-11-19T12:10+0300
банки
финансы
технологии
банк россии
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Самым распространенным инструментом для осуществления мошеннических атак на клиентов банков остается социальная инженерия, при этом увеличивается доля покушений на их средства с использованием вредоносного программного обеспечения, следует из данных Банка России.
Количество атак с использованием вредоносного программного обеспечения увеличилось в прошлом квартале на 30,6% в квартальном выражении, подсчитал ЦБ.
При этом наиболее распространен среди мошенников тип атаки с использованием социальной инженерии. Но эта динамика практически не изменилась и составила 29,2 тысячи таких операций.
Банк России зафиксировал при этом и снижение числа атак другими способами: с помощью фишинговых ссылок на 58,7%, а DDoS-атак типа "отказ в обслуживании" - на 15,3%.
Мошенники, согласно данным ЦБ, также стали реже использовать доступ к аутентификационным или учетным данным, изменения маршрутно-адресной информации, эксплуатацию уязвимости в защите и сканирование портов. Число таких типов атак снизились почти на 12%.
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банки, финансы, технологии, банк россии
Банки, Финансы, Технологии, Банк России
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Самым распространенным инструментом для осуществления мошеннических атак на клиентов банков остается социальная инженерия, при этом увеличивается доля покушений на их средства с использованием вредоносного программного обеспечения, следует из данных Банка России.
Количество атак с использованием вредоносного программного обеспечения увеличилось в прошлом квартале на 30,6% в квартальном выражении, подсчитал ЦБ.
При этом наиболее распространен среди мошенников тип атаки с использованием социальной инженерии. Но эта динамика практически не изменилась и составила 29,2 тысячи таких операций.
Банк России зафиксировал при этом и снижение числа атак другими способами: с помощью фишинговых ссылок на 58,7%, а DDoS-атак типа "отказ в обслуживании" - на 15,3%.
Мошенники, согласно данным ЦБ, также стали реже использовать доступ к аутентификационным или учетным данным, изменения маршрутно-адресной информации, эксплуатацию уязвимости в защите и сканирование портов. Число таких типов атак снизились почти на 12%.