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В ЦБ рассказали, чем займется координационный совет по развитию фондового рынка

В ЦБ рассказали, чем займется координационный совет по развитию фондового рынка - 19.11.2026, ПРАЙМ

В ЦБ рассказали, чем займется координационный совет по развитию фондового рынка

Координационный совет при правительстве РФ для развития фондового рынка займется в том числе вопросами поведения эмитентов и защиты прав инвесторов, рассказал... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:16+0300

2026-11-19T12:16+0300

2026-11-19T12:16+0300

рынок

россия

владимир путин

банк россии

минфин

науфор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Координационный совет при правительстве РФ для развития фондового рынка займется в том числе вопросами поведения эмитентов и защиты прав инвесторов, рассказал заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. Как сообщил во вторник замминистра финансов Иван Чебесков, Минфин создаст координационный совет при правительстве для развития фондового рынка на фоне скромной капитализации последнего относительно ВВП. "Прежде всего, это всевозможные вопросы поведения эмитентов и защиты прав инвесторов. Причем, я бы здесь даже говорил не только в части акционерной стоимости, но и облигационной в том числе", - сказал Габуния на Уральской конференции НАУФОР. "Но это и наши боли по раскрытию информации, с которыми точно нужно работать, и защита прав собственности", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин в "майском указе" 2024 года поручил, чтобы капитализация фондового рынка РФ к 2030 году выросла не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. В настоящее время финансовые власти РФ работают над повышением привлекательности фондового рынка, в том числе для частных инвесторов.

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рынок, россия, владимир путин, банк россии, минфин, науфор