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ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов к инструментам на криптовалюты

ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов к инструментам на криптовалюты - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов к инструментам на криптовалюты

Банк России в будущем может рассмотреть возможность допуска неквалифицированных инвесторов к производным финансовым инструментам на криптовалюты, но "придется... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:31+0300

2026-11-19T12:31+0300

2026-11-19T12:31+0300

финансы

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науфор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России в будущем может рассмотреть возможность допуска неквалифицированных инвесторов к производным финансовым инструментам на криптовалюты, но "придется чуть-чуть потерпеть", заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Что касается "неквалов", давайте посмотрим сейчас, как это работает, и оценим, может быть можно будет и туда двигаться. Здесь тоже не хочется сразу бросаться с головой в омут, но диалог такой, конечно, возможен", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР, комментируя возможный доступ неквалифицированных инвесторов к производным инструментам на криптовалюты. По его словам, неквалифицированные инвесторы - "это очень чувствительная история". "Давайте мы "запустимся", сейчас посмотрим, как оно начнет работать", - сказал он также журналистам в кулуарах форума. "У нас запросто может поменяться и структура рынка, какая "крипта" будет допущена... Сейчас законодательство очень меняет эту конфигурацию. Если мы их (рисков - ред.) не увидим, то мы разрешим. "Неквалам" придется чуть-чуть потерпеть", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банк россии, науфор