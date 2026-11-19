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ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов к инструментам на криптовалюты
ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов к инструментам на криптовалюты - 19.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов к инструментам на криптовалюты
Банк России в будущем может рассмотреть возможность допуска неквалифицированных инвесторов к производным финансовым инструментам на криптовалюты, но "придется... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:31+0300
2026-11-19T12:31+0300
2026-11-19T12:31+0300
финансы
россия
банк россии
науфор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России в будущем может рассмотреть возможность допуска неквалифицированных инвесторов к производным финансовым инструментам на криптовалюты, но "придется чуть-чуть потерпеть", заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Что касается "неквалов", давайте посмотрим сейчас, как это работает, и оценим, может быть можно будет и туда двигаться. Здесь тоже не хочется сразу бросаться с головой в омут, но диалог такой, конечно, возможен", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР, комментируя возможный доступ неквалифицированных инвесторов к производным инструментам на криптовалюты.
По его словам, неквалифицированные инвесторы - "это очень чувствительная история". "Давайте мы "запустимся", сейчас посмотрим, как оно начнет работать", - сказал он также журналистам в кулуарах форума.
"У нас запросто может поменяться и структура рынка, какая "крипта" будет допущена... Сейчас законодательство очень меняет эту конфигурацию. Если мы их (рисков - ред.) не увидим, то мы разрешим. "Неквалам" придется чуть-чуть потерпеть", - заключил он.
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финансы, россия, банк россии, науфор
Финансы, РОССИЯ, Банк России, НАУФОР
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России в будущем может рассмотреть возможность допуска неквалифицированных инвесторов к производным финансовым инструментам на криптовалюты, но "придется чуть-чуть потерпеть", заявил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Что касается "неквалов", давайте посмотрим сейчас, как это работает, и оценим, может быть можно будет и туда двигаться. Здесь тоже не хочется сразу бросаться с головой в омут, но диалог такой, конечно, возможен", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР, комментируя возможный доступ неквалифицированных инвесторов к производным инструментам на криптовалюты.
По его словам, неквалифицированные инвесторы - "это очень чувствительная история". "Давайте мы "запустимся", сейчас посмотрим, как оно начнет работать", - сказал он также журналистам в кулуарах форума.
"У нас запросто может поменяться и структура рынка, какая "крипта" будет допущена... Сейчас законодательство очень меняет эту конфигурацию. Если мы их (рисков - ред.) не увидим, то мы разрешим. "Неквалам" придется чуть-чуть потерпеть", - заключил он.