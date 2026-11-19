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ЦБ: Первые вопросы на старте работы системы быстрых переводов преодолимы

ЦБ: Первые вопросы на старте работы системы быстрых переводов преодолимы - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ: Первые вопросы на старте работы системы быстрых переводов преодолимы

Банк России считает преодолимыми первые вопросы на старте работы системы быстрых переводов ценных бумаг, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:08+0300

2026-11-19T13:08+0300

2026-11-19T13:08+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России считает преодолимыми первые вопросы на старте работы системы быстрых переводов ценных бумаг, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. В России с 1 сентября заработала система быстрых переводов ценных бумаг. Она позволяет инвесторам оперативно перемещать активы между своими торговыми счетами депо, открытыми в разных депозитариях. За два месяца через систему было проведено 43 тысячи операций на 42 миллиарда рублей. Регулятор получил всего 18 жалоб на работу системы. Директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин накануне обратил внимание, что у отдельных участников рынка появились достаточно высокие тарифы на переводы ценных бумаг, в отдельных случаях они носят заградительный характер. "По каким-то вещам это были жалобы, где-то мы сами в рамках мониторинга увидели, что очень высокая цена - неадекватно высокая по сравнению с другими участниками, скажем так. Это одна из проблем, которые мы выявили", - прокомментировал Габуния в кулуарах Уральской конференции НАУФОР. "Есть еще какие-то известные истории, которые мы проходили с системой быстрых платежей, когда кнопку эту надо очень долго искать, она где-то закопана. То есть такие поведенческие истории, которые нужно будет решать", - добавил он. По его словам, есть и более сложные вещи, связанные с передачей информации про квалификацию инвесторов, передачей справки о расходах и доходах. "Но все это, мне кажется, преодолимо. Это некоторые стартовые истории. И важно, что масштаб их, судя по тем цифрам, которые мы видим, он скорее маргинальный", - подчеркнул он. ЦБ РФ надеется, что вопрос с тарифами участники рынка решат самостоятельно и регулятору не придется его решать нормативными документами. "Мы, как всегда, надеемся на то, что у нас рынок все зрелее становится, что найдут способ внутри себя договориться, и нам не придется это запихивать в нормативку. Но если нет, конечно, если будут ставить какие-то комиссии кабальные, то нужно будет давать на это какой-то регуляторный ответ. Надеемся, что это не потребуется", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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