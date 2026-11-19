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ЦБ заявил о замедлении темпов прироста наличных в обращении

ЦБ заявил о замедлении темпов прироста наличных в обращении - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ заявил о замедлении темпов прироста наличных в обращении

Прирост наличных в обращении в течение этого года не является аномальным, темпы его замедлились и возвращаются к нормальной сезонности, советник председателя... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:30+0300

2026-11-19T14:30+0300

2026-11-19T14:30+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Прирост наличных в обращении в течение этого года не является аномальным, темпы его замедлились и возвращаются к нормальной сезонности, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Темпы прироста замедлились и, наверное, они сейчас уже ближе к нормальной сезонности. У нас в течение года наблюдалось сильное отклонение от сезонности, то есть рост наличных был быстрее, чем обычно происходит", - сказал Тремасов на коммуникационной сессии ЦБ. "Но вот есть один момент, на который аналитики часто не обращают внимания: у нас в предыдущие два года доля наличных сильно сократилась и сейчас происходит, по сути, возвращение на долгосрочный нормальный тренд. То есть ничего аномального в том оттоке наличности, который в этом году произошел, нет, это просто возвращение к нормальному тренду, который существовал до этого", - добавил он. Тремасов пояснил, что тренд был сильно нарушен в предыдущие пару лет, так как высокие ставки побудили людей держать меньше наличных. По данным Банка России, доля наличных в обращении во втором квартале 2026 года подскочила до максимума с 2024 года, до 14,7%. Темп прироста объема наличных в обращении в третьем квартале составил 7,1% против 3,7% в аналогичный период годом ранее, сообщал регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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