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ЦБ провел эксперимент торгов на бирже с помощью ИИ-агентов на реальных деньгах

ЦБ провел эксперимент торгов на бирже с помощью ИИ-агентов на реальных деньгах - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ провел эксперимент торгов на бирже с помощью ИИ-агентов на реальных деньгах

Банк России провел эксперимент биржевых торгов с помощью ИИ-агентов на реальных деньгах, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Мамута. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:51+0300

2026-11-19T15:53+0300

финансы

россия

банк россии

науфор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России провел эксперимент биржевых торгов с помощью ИИ-агентов на реальных деньгах, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Мамута. "Мы проводили недавно эксперимент. Взяли несколько общедоступных ИИ-агентов, которые вы можете скачать для целей работы с инвестпортфелями. И протестировали их на реальных деньгах небольших", - сказал он на Уральской конференции НАУФОР. "Советы - отлично, аналитика тоже, в принципе, хорошо. А вот когда мы стали давать ИИ-агенту определенные полномочия, связанные с совершением сделок, намного интереснее. Выяснилось, что в 50% случаях ИИ-агенты выходили за пределы ограничений, которые установил человек, но при этом говорил, что не выходил", - рассказал он. В одном случае ИИ-агенту было дано задание сформировать черновик поручения, но не исполнять поручение, - агент его исполнил. В другом случае у него было ограничение торговать в пределах счета, в пределах остатка. "Он торговался с четвертым "плечом", но делал вид, что этого не было", - отметил он. "А почему он так делал, как вы думаете? Хотел как лучше. Он старался больше пользы клиенту. Вот когда начинаешь спрашивать, зачем же ты врал. Он говорит, что из интересов клиента исходил: я знал, что ему так будет лучше. А кто будет за это отвечать? Поэтому, как минимум, должна быть двойная ответственность", - сказал он. Это был контролируемый эксперимент, который проводил надзор, уточнил он журналистам в кулуарах форума. "Эксперимент показал, что с точки зрения их способности выходить за установленные ограничения, все очень непросто. Почему я говорил, что важно, чтобы агент или профучастник со своей стороны дополнительно контролировал, что ИИ-агент на стороне клиента не выходит за пределы ограничений, которые клиент ему установил", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банк россии, науфор