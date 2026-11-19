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ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках в 2026 году
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках в 2026 году - 19.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках в 2026 году
Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках РФ в 2026 году до 10-13% с 7-12%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:00+0300
2026-11-19T19:00+0300
2026-11-19T19:00+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках РФ в 2026 году до 10-13% с 7-12%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"Полагаем, что по итогам 2026 года средства клиентов увеличатся на 10-13%. Существенный прирост ожидается в четвертом квартале 2026 года: в конце года компании традиционно получают высокие выплаты по госконтрактам, а средства граждан растут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре.
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финансы, банки
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках РФ в 2026 году до 10-13% с 7-12%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"Полагаем, что по итогам 2026 года средства клиентов увеличатся на 10-13%. Существенный прирост ожидается в четвертом квартале 2026 года: в конце года компании традиционно получают высокие выплаты по госконтрактам, а средства граждан растут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре.