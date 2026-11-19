https://1prime.ru/20261119/tsb-875393513.html

ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках в 2026 году

ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках в 2026 году - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках в 2026 году

Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках РФ в 2026 году до 10-13% с 7-12%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:00+0300

2026-11-19T19:00+0300

2026-11-19T19:00+0300

финансы

банки

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875393513.jpg?1795104019

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста средств физлиц и юрлиц в банках РФ в 2026 году до 10-13% с 7-12%, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Полагаем, что по итогам 2026 года средства клиентов увеличатся на 10-13%. Существенный прирост ожидается в четвертом квартале 2026 года: в конце года компании традиционно получают высокие выплаты по госконтрактам, а средства граждан растут за счет премий и авансирования январских платежей", - говорится в обзоре.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки