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ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году

ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году

Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году до 4,5-4,9 триллиона рублей с сентябрьского прогноза в 3,9-4,4 триллиона рублей,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:00+0300

2026-11-19T19:00+0300

2026-11-19T19:00+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз по чистой прибыли российских банков в 2026 году до 4,5-4,9 триллиона рублей с сентябрьского прогноза в 3,9-4,4 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "С учетом фактического финансового результата за девять месяцев 2026 года и высокой маржи мы повысили прогноз по прибыли за 2026 год до 4,5-4,9 триллиона рублей (с 3,9-4,4 триллиона рублей)", - говорится в обзоре.

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