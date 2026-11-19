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ЦБ ожидает роста задолженности по ипотеке у нижней границы диапазона в 7-10%

ЦБ ожидает роста задолженности по ипотеке у нижней границы диапазона в 7-10% - 19.11.2026, ПРАЙМ

ЦБ ожидает роста задолженности по ипотеке у нижней границы диапазона в 7-10%

Банк России ожидает роста задолженности населения по ипотеке по итогам 2026 года ближе к нижней границе диапазона в 7-10%, говорится в аналитическом обзоре... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:12+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает роста задолженности населения по ипотеке по итогам 2026 года ближе к нижней границе диапазона в 7-10%, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор". По данным ЦБ, задолженность населения по ипотеке выросла в январе-сентябре на умеренные 5,5%, выдачи кредитов увеличились как в льготном, так и в рыночном сегменте. Причем доля льготной ипотеки продолжила постепенно сокращаться на фоне снижения рыночных ставок и ужесточения условий "Семейной ипотеки". По итогам 2026 года прогнозируется рост на 7–10%. "Мы ожидаем, что с учетом этого ужесточения рост ипотечного портфеля в четвертом квартале 2026 года несколько замедлится. По нашим оценкам, по итогам 2026 года прирост задолженности населения по ипотеке может быть ближе к нижней границе прогнозного диапазона в 7-10%", - говорится в обзоре.

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