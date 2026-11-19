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Биржевая цена золота опустилась ниже 3700 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена золота опустилась ниже 3700 долларов за тройскую унцию - 19.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена золота опустилась ниже 3700 долларов за тройскую унцию

Показатель биржевой цены на золото опускался ниже отметки 3700 долларов за тройскую унцию впервые с 19 сентября 2025 года, следует из данных торгов. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T07:01+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Показатель биржевой цены на золото опускался ниже отметки 3700 долларов за тройскую унцию впервые с 19 сентября 2025 года, следует из данных торгов. По состоянию на 6.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 28,6 доллара, или на 0,76% - до 3713,3 доллара за тройскую унцию. В 6.12 мск показатель минимально достиг 3694,5 доллара - ниже 3700 долларов впервые с 19 сентября 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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