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Биржевая цена золота опустилась ниже 3700 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена золота опустилась ниже 3700 долларов за тройскую унцию - 19.11.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена золота опустилась ниже 3700 долларов за тройскую унцию
Показатель биржевой цены на золото опускался ниже отметки 3700 долларов за тройскую унцию впервые с 19 сентября 2025 года, следует из данных торгов. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T07:01+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Показатель биржевой цены на золото опускался ниже отметки 3700 долларов за тройскую унцию впервые с 19 сентября 2025 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 6.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 28,6 доллара, или на 0,76% - до 3713,3 доллара за тройскую унцию.
В 6.12 мск показатель минимально достиг 3694,5 доллара - ниже 3700 долларов впервые с 19 сентября 2025 года.
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рынок, торги, comex
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Показатель биржевой цены на золото опускался ниже отметки 3700 долларов за тройскую унцию впервые с 19 сентября 2025 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 6.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 28,6 доллара, или на 0,76% - до 3713,3 доллара за тройскую унцию.
В 6.12 мск показатель минимально достиг 3694,5 доллара - ниже 3700 долларов впервые с 19 сентября 2025 года.