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Цена криптовалюты Trump стабильна перед встречей лидеров России, Китая и США
Цена криптовалюты Trump стабильна перед встречей лидеров России, Китая и США - 19.11.2026, ПРАЙМ
Цена криптовалюты Trump стабильна перед встречей лидеров России, Китая и США
Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа в целом стабильна перед трехсторонней встречей лидеров России, Китая и США, следует из... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:54+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Trump американского президента Дональда Трампа в целом стабильна перед трехсторонней встречей лидеров России, Китая и США, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 10.33 мск стоимость мемкоина Trump снижалась на 0,03%, до 0,9606 доллара. Динамика приводится за сутки.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех стран.
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