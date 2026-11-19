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Центробанк прогнозирует рост необеспеченного потребкредитования в 2026 году

Центробанк прогнозирует рост необеспеченного потребкредитования в 2026 году - 19.11.2026, ПРАЙМ

Центробанк прогнозирует рост необеспеченного потребкредитования в 2026 году

Банк России прогнозирует темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в РФ в 2026 году на уровне 8-11%, говорится в аналитическом обзоре регулятора | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:52+0300

2026-11-19T18:52+0300

2026-11-19T18:52+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в РФ в 2026 году на уровне 8-11%, говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор". "В целом рост необеспеченного кредитования соответствует ожиданиям, по итогам 2026 года он может составить 8-11% с корректировкой на сделки секьюритизации", - говорится в обзоре. Отмечается, что за девять месяцев портфель необеспеченных потребительских кредитов (НПС) увеличился на 0,9 триллиона рублей, или 6,8%, с корректировкой на сделки секьюритизации (за девять месяцев 2025 года он сократился на 0,5 триллиона рублей, или 3,3%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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