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Си Цзиньпин призвал страны АТЭС снижать торговые и инвестиционные барьеры

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС снижать торговые и инвестиционные барьеры - 19.11.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС снижать торговые и инвестиционные барьеры

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны содействовать упрощению торговых и инвестиционных процедур, снижать торговые и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T05:51+0300

2026-11-19T05:51+0300

2026-11-19T05:51+0300

мировая экономика

китай

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азиатско-тихоокеанский регион

си цзиньпин

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны содействовать упрощению торговых и инвестиционных процедур, снижать торговые и инвестиционные барьеры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита АТЭС. "Мы должны содействовать согласованию региональных торгово-экономических соглашений, продвигать упрощение торговых и инвестиционных процедур, повышать уровень цифровизации, а также снижать торговые и инвестиционные барьеры", - заявил председатель КНР. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

китай

кнр

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, китай, кнр, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, атэс