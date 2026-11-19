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Си Цзиньпин призвал страны АТЭС снижать торговые и инвестиционные барьеры
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС снижать торговые и инвестиционные барьеры - 19.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС снижать торговые и инвестиционные барьеры
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны содействовать упрощению торговых и инвестиционных процедур, снижать торговые и... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T05:51+0300
2026-11-19T05:51+0300
2026-11-19T05:51+0300
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атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны содействовать упрощению торговых и инвестиционных процедур, снижать торговые и инвестиционные барьеры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита АТЭС.
"Мы должны содействовать согласованию региональных торгово-экономических соглашений, продвигать упрощение торговых и инвестиционных процедур, повышать уровень цифровизации, а также снижать торговые и инвестиционные барьеры", - заявил председатель КНР.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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мировая экономика, китай, кнр, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Азиатско-Тихоокеанский регион, Си Цзиньпин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны содействовать упрощению торговых и инвестиционных процедур, снижать торговые и инвестиционные барьеры, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита АТЭС.
"Мы должны содействовать согласованию региональных торгово-экономических соглашений, продвигать упрощение торговых и инвестиционных процедур, повышать уровень цифровизации, а также снижать торговые и инвестиционные барьеры", - заявил председатель КНР.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.