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Си Цзиньпин призвал страны АТЭС укреплять диалог по АТР

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС укреплять диалог по АТР - 19.11.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал страны АТЭС укреплять диалог по АТР

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны укреплять политический диалог по вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:00+0300

2026-11-19T06:00+0300

2026-11-19T06:00+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны укреплять политический диалог по вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита АТЭС. "Необходимо укреплять политический диалог по вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, развивать обмен опытом и технологическое сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин. Он также призвал укреплять потенциал всех сторон для участия в торгово-экономических соглашениях высокого уровня. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.

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кнр

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мировая экономика, китай, кнр, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, владимир путин, атэс