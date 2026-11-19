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Си Цзиньпин призвал страны АТЭС укреплять диалог по АТР
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС укреплять диалог по АТР - 19.11.2026, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал страны АТЭС укреплять диалог по АТР
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны укреплять политический диалог по вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T06:00+0300
2026-11-19T06:00+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны укреплять политический диалог по вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита АТЭС.
"Необходимо укреплять политический диалог по вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, развивать обмен опытом и технологическое сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин.
Он также призвал укреплять потенциал всех сторон для участия в торгово-экономических соглашениях высокого уровня.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.
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мировая экономика, китай, кнр, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, владимир путин, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Азиатско-Тихоокеанский регион, Си Цзиньпин, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должны укреплять политический диалог по вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита АТЭС.
"Необходимо укреплять политический диалог по вопросу Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, развивать обмен опытом и технологическое сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин.
Он также призвал укреплять потенциал всех сторон для участия в торгово-экономических соглашениях высокого уровня.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.