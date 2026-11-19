https://1prime.ru/20261119/turtsija-875377616.html

Турция предложила согласовать принципы предотвращения конфликтов на морях

Турция предложила согласовать принципы предотвращения конфликтов на морях - 19.11.2026, ПРАЙМ

Турция предложила согласовать принципы предотвращения конфликтов на морях

Турция выступила с инициативой согласовать принципы предотвращения конфликтов на морских маршрутах, имеющих ключевое значение для мировой энергетической и... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:55+0300

2026-11-19T14:55+0300

2026-11-19T14:55+0300

россия

турция

анкара

центральная азия

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875377616.jpg?1795089316

АНКАРА, 19 ноя - ПРАЙМ. Турция выступила с инициативой согласовать принципы предотвращения конфликтов на морских маршрутах, имеющих ключевое значение для мировой энергетической и продовольственной безопасности, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. "В этом году мы выступили в рамках G20, членом которой являемся, с инициативой согласовать руководящие принципы для предотвращения конфликтов на морских путях, критически важных для глобальной энергетической и продовольственной безопасности", - сказал министр на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету. По словам Фидана, затруднения судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, угрозы безопасности мореплавания в Черном море и увеличение числа конфликтов в мире превратили энергетическую безопасность и транспортную связанность в одни из основных вопросов глобальной геополитики. Министр подчеркнул, что Анкара рассматривает энергетику и транспортные связи прежде всего как сферу сотрудничества. Турция продолжит работу на всех международных площадках для обеспечения безопасности судоходства на ключевых морских маршрутах и сохранения транспортных связей. Фидан отметил, что страна играет конструктивную роль в обеспечении бесперебойного сообщения на направлениях от Центральной Азии до Ближнего Востока и от Кавказа до Европы. Одним из примеров такого подхода министр назвал инициативу Среднего коридора, который проходит из Китая через Центральную Азию в Турцию и далее в Европу. По его оценке, этот маршрут отражает многоплановое стратегическое видение Анкары.

турция

анкара

центральная азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, анкара, центральная азия, мид