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Турция предложила согласовать принципы предотвращения конфликтов на морях
Турция предложила согласовать принципы предотвращения конфликтов на морях - 19.11.2026, ПРАЙМ
Турция предложила согласовать принципы предотвращения конфликтов на морях
Турция выступила с инициативой согласовать принципы предотвращения конфликтов на морских маршрутах, имеющих ключевое значение для мировой энергетической и... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:55+0300
2026-11-19T14:55+0300
2026-11-19T14:55+0300
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АНКАРА, 19 ноя - ПРАЙМ. Турция выступила с инициативой согласовать принципы предотвращения конфликтов на морских маршрутах, имеющих ключевое значение для мировой энергетической и продовольственной безопасности, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"В этом году мы выступили в рамках G20, членом которой являемся, с инициативой согласовать руководящие принципы для предотвращения конфликтов на морских путях, критически важных для глобальной энергетической и продовольственной безопасности", - сказал министр на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету.
По словам Фидана, затруднения судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, угрозы безопасности мореплавания в Черном море и увеличение числа конфликтов в мире превратили энергетическую безопасность и транспортную связанность в одни из основных вопросов глобальной геополитики.
Министр подчеркнул, что Анкара рассматривает энергетику и транспортные связи прежде всего как сферу сотрудничества. Турция продолжит работу на всех международных площадках для обеспечения безопасности судоходства на ключевых морских маршрутах и сохранения транспортных связей.
Фидан отметил, что страна играет конструктивную роль в обеспечении бесперебойного сообщения на направлениях от Центральной Азии до Ближнего Востока и от Кавказа до Европы.
Одним из примеров такого подхода министр назвал инициативу Среднего коридора, который проходит из Китая через Центральную Азию в Турцию и далее в Европу. По его оценке, этот маршрут отражает многоплановое стратегическое видение Анкары.
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россия, турция, анкара, центральная азия, мид
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анкара, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, МИД
АНКАРА, 19 ноя - ПРАЙМ. Турция выступила с инициативой согласовать принципы предотвращения конфликтов на морских маршрутах, имеющих ключевое значение для мировой энергетической и продовольственной безопасности, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
"В этом году мы выступили в рамках G20, членом которой являемся, с инициативой согласовать руководящие принципы для предотвращения конфликтов на морских путях, критически важных для глобальной энергетической и продовольственной безопасности", - сказал министр на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету.
По словам Фидана, затруднения судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, угрозы безопасности мореплавания в Черном море и увеличение числа конфликтов в мире превратили энергетическую безопасность и транспортную связанность в одни из основных вопросов глобальной геополитики.
Министр подчеркнул, что Анкара рассматривает энергетику и транспортные связи прежде всего как сферу сотрудничества. Турция продолжит работу на всех международных площадках для обеспечения безопасности судоходства на ключевых морских маршрутах и сохранения транспортных связей.
Фидан отметил, что страна играет конструктивную роль в обеспечении бесперебойного сообщения на направлениях от Центральной Азии до Ближнего Востока и от Кавказа до Европы.
Одним из примеров такого подхода министр назвал инициативу Среднего коридора, который проходит из Китая через Центральную Азию в Турцию и далее в Европу. По его оценке, этот маршрут отражает многоплановое стратегическое видение Анкары.