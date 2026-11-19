https://1prime.ru/20261119/tury-875362511.html

Туры в Турцию из России в ноябре подешевели на 30%

Туры в Турцию из России в ноябре подешевели на 30% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Туры в Турцию из России в ноябре подешевели на 30%

Туры в Турцию из России в ноябре 2026 года подешевели на 30% по сравнению с октябрем – минимальная стоимость поездки на шесть дней теперь начинается от 73 тысяч | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T09:29+0300

2026-11-19T09:29+0300

2026-11-19T09:29+0300

туризм

бизнес

россия

турция

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875362511.jpg?1795069766

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Туры в Турцию из России в ноябре 2026 года подешевели на 30% по сравнению с октябрем – минимальная стоимость поездки на шесть дней теперь начинается от 73 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости генеральный директор агрегатора туров "Турвизор" Илья Юртаев. "Отдых в Турции в ноябре 2026 года стал доступнее для российских туристов. Минимальная стоимость пакетных туров на двоих с вылетом из Москвы снизилась примерно на 30% по сравнению с октябрем - 6 дней в отеле 3 звезды начинается от 73 тысяч рублей", - сказал Юртаев. При этом цена отдыха в четырехзвездочном отеле начинается 75 тысяч рублей, в пятизвездочном - от 80 тысяч. В то время как в октябре цены по аналогичным параметрам начинались от 110 тысяч рублей. По словам Юртаева, главная причина снижения стоимости заключается в окончании высокого туристического сезона: в ноябре температура воздуха постепенно снижается до 18 градусов, чаще идут дожди, а море становится прохладнее. Туристов становится меньше и отели предлагают более выгодные условия проживания. Кроме того, еще одним фактором является изменение полетных программ: с окончанием пляжного сезона количество чартерных рейсов уменьшается, а туристический спрос смещается в пользу других направлений.

турция

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, москва