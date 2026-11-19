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Негляд: участники рынка криптовалют должны выполнять все антиотмывочные нормы

Негляд: участники рынка криптовалют должны выполнять все антиотмывочные нормы - 19.11.2026, ПРАЙМ

Негляд: участники рынка криптовалют должны выполнять все антиотмывочные нормы

Участники рынка криптовалют России должны выполнять все антиотмывочные нормы, начиная от идентификации своих клиентов, заканчивая анализом информации на предмет | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:56+0300

2026-11-19T12:56+0300

2026-11-19T12:57+0300

финансы

россия

росфинмониторинг

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ДУШАНБЕ, 19 ноя - ПРАЙМ. Участники рынка криптовалют России должны выполнять все антиотмывочные нормы, начиная от идентификации своих клиентов, заканчивая анализом информации на предмет подозрительных операций, служба финансовой разведки имеет достаточно полномочий, чтобы это контролировать, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. В России осенью вступил в силу закон о регулировании оборота криптовалюты. "И здесь сейчас чрезвычайно важно, чтобы этот закон заработал на практике, чтобы цифровые депозитарии и прочие посредники в обмене криптовалюты действительно полностью включились в выполнение всех антиотмывочных требований, начиная от идентификации своих клиентов, заканчивая анализом информации на предмет подозрительных операций", - заявил Негляд в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). "Мы не просим никаких дополнительных полномочий сейчас, у нас все полномочия есть, надо просто их применять. Думаю, что действующее регулирование в целом соответствует нашим потребностям. Могу сказать только, что тут скорее вопрос о внедрении уже состоявшегося регулирования", – добавил он. Рынок цифровых активов, согласно закону о регулировании оборота криптовалют в России, работает по тем же принципам, что и фондовый рынок: организаторы торговли (биржи) проводят торги, брокеры и доверительные управляющие выступают посредниками между клиентами и биржей, цифровые депозитарии ведут хранение и учет активов, а криптообменники – осуществляют обмен рублей на крипту и обратно. Закон установил и правила для физлиц: они могут купить криптовалюту на российской бирже после тестирования. Лимит для неквалифицированных инвесторов - 300 тысяч рублей в год через каждого посредника, причем им доступны только самые ликвидные активы. Расчеты в криптовалютах по-прежнему в России под запретом. Исключение - внешнеторговые расчеты и обменные операции участников рынка. Также запрещено анонимно обмениваться криптовалютами между собой. А с 1 июля 2027 года сделки будут возможны только через лицензированных посредников, банки будут блокировать переводы "серым" обменникам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, росфинмониторинг