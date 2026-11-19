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Ученый назвал перспективные полезные ископаемые для развития Арктики
Ученый назвал перспективные полезные ископаемые для развития Арктики - 19.11.2026, ПРАЙМ
Ученый назвал перспективные полезные ископаемые для развития Арктики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Литий Кольского полуострова, коксующиеся угли Таймыра и редкие металлы Томтора станут перспективными полезными ископаемыми,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:55+0300
2026-11-19T14:55+0300
2026-11-19T14:55+0300
россия
промышленность
таймыр
арктика
норильск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Литий Кольского полуострова, коксующиеся угли Таймыра и редкие металлы Томтора станут перспективными полезными ископаемыми, способными обеспечить развитие российской Арктики, сообщил РИА Новости профессор кафедры геологии и геоэкологии факультета географии РГПУ имени А. И. Герцена Юрий Войтеховский.
"Локомотивами Арктики станут уже извлекаемые и перспективные полезные ископаемые... Среди перспективных - литий Кольского полуострова, коксующиеся угли Таймыра и редкие металлы Томтора", - сказал Войтеховский.
По его словам, это произойдет при реальном освоении Арктической зоны РФ и отказе от импорта имеющегося сырья, а кианиты Кольского полуострова при доработке технологии смогут стать неисчерпаемым источником алюминия. К уже извлекаемым ресурсам ученый отнес апатит в Мурманской области, никель, медь и платиноиды в Норильске и Талнахе, алмазы в Якутии, олово на Чукотке и золото на Колыме.
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россия, промышленность, таймыр, арктика, норильск
РОССИЯ, Промышленность, Таймыр, АРКТИКА, Норильск
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Литий Кольского полуострова, коксующиеся угли Таймыра и редкие металлы Томтора станут перспективными полезными ископаемыми, способными обеспечить развитие российской Арктики, сообщил РИА Новости профессор кафедры геологии и геоэкологии факультета географии РГПУ имени А. И. Герцена Юрий Войтеховский.
"Локомотивами Арктики станут уже извлекаемые и перспективные полезные ископаемые... Среди перспективных - литий Кольского полуострова, коксующиеся угли Таймыра и редкие металлы Томтора", - сказал Войтеховский.
По его словам, это произойдет при реальном освоении Арктической зоны РФ и отказе от импорта имеющегося сырья, а кианиты Кольского полуострова при доработке технологии смогут стать неисчерпаемым источником алюминия. К уже извлекаемым ресурсам ученый отнес апатит в Мурманской области, никель, медь и платиноиды в Норильске и Талнахе, алмазы в Якутии, олово на Чукотке и золото на Колыме.