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Ученый назвал перспективные полезные ископаемые для развития Арктики

Ученый назвал перспективные полезные ископаемые для развития Арктики - 19.11.2026, ПРАЙМ

Ученый назвал перспективные полезные ископаемые для развития Арктики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Литий Кольского полуострова, коксующиеся угли Таймыра и редкие металлы Томтора станут перспективными полезными ископаемыми,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:55+0300

2026-11-19T14:55+0300

2026-11-19T14:55+0300

россия

промышленность

таймыр

арктика

норильск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Литий Кольского полуострова, коксующиеся угли Таймыра и редкие металлы Томтора станут перспективными полезными ископаемыми, способными обеспечить развитие российской Арктики, сообщил РИА Новости профессор кафедры геологии и геоэкологии факультета географии РГПУ имени А. И. Герцена Юрий Войтеховский. "Локомотивами Арктики станут уже извлекаемые и перспективные полезные ископаемые... Среди перспективных - литий Кольского полуострова, коксующиеся угли Таймыра и редкие металлы Томтора", - сказал Войтеховский. По его словам, это произойдет при реальном освоении Арктической зоны РФ и отказе от импорта имеющегося сырья, а кианиты Кольского полуострова при доработке технологии смогут стать неисчерпаемым источником алюминия. К уже извлекаемым ресурсам ученый отнес апатит в Мурманской области, никель, медь и платиноиды в Норильске и Талнахе, алмазы в Якутии, олово на Чукотке и золото на Колыме.

таймыр

арктика

норильск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, таймыр, арктика, норильск