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Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%

Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21% - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%

Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%, сообщил Минсельхоз РФ. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:53+0300

2026-11-19T22:53+0300

2026-11-19T22:53+0300

россия

турция

минсельхоз

удобрения

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%, сообщил Минсельхоз РФ. В Анкаре прошло первое заседание российско-турецкой рабочей группы по торговле минеральными удобрениями. "В январе-октябре текущего года поставки российских удобрений в Турцию выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Турция остается одним из значимых направлений российского экспорта минеральных удобрений. По итогам 2025 года объем взаимной торговли этой продукцией увеличился почти на 92%.

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россия, турция, минсельхоз, удобрения