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Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%
Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21% - 19.11.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%
Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%, сообщил Минсельхоз РФ. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T22:53+0300
2026-11-19T22:53+0300
2026-11-19T22:53+0300
россия
турция
минсельхоз
удобрения
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%, сообщил Минсельхоз РФ. В Анкаре прошло первое заседание российско-турецкой рабочей группы по торговле минеральными удобрениями. "В январе-октябре текущего года поставки российских удобрений в Турцию выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Турция остается одним из значимых направлений российского экспорта минеральных удобрений. По итогам 2025 года объем взаимной торговли этой продукцией увеличился почти на 92%.
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россия, турция, минсельхоз, удобрения
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Минсельхоз, удобрения
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%, сообщил Минсельхоз РФ.
В Анкаре прошло первое заседание российско-турецкой рабочей группы по торговле минеральными удобрениями.
"В январе-октябре текущего года поставки российских удобрений в Турцию выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Турция остается одним из значимых направлений российского экспорта минеральных удобрений. По итогам 2025 года объем взаимной торговли этой продукцией увеличился почти на 92%.