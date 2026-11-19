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В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты - 19.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:38+0300
2026-11-19T15:38+0300
2026-11-19T15:38+0300
бизнес
уфа
оренбург
росавиация
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорты... Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Также ограничения введены в аэропорту Оренбурга.
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бизнес, уфа, оренбург, росавиация
Бизнес, Уфа, Оренбург, Росавиация
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорты... Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Также ограничения введены в аэропорту Оренбурга.