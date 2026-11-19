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Украина должна выплатить МВФ 19,7 миллиарда долларов

Украина должна выплатить МВФ 19,7 миллиарда долларов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Украина должна выплатить МВФ 19,7 миллиарда долларов

Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 19,7 миллиарда долларов, график платежей расписан до 2046 года, следует из документов организации, | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T02:47+0300

2026-11-19T02:47+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 19,7 миллиарда долларов, график платежей расписан до 2046 года, следует из документов организации, которые проанализировало РИА Новости. В субботу, 21 ноября, исполнится 13 лет с начала так называемого "евромайдана" - протестов в центре Киева, участники которых требовали интеграции с Евросоюзом и ожидали повышения уровня жизни в стране. Беспорядки завершились госпереворотом, который привел к свержению легитимного президента Виктора Януковича и глубокому расколу в стране. По данным МВФ, непогашенная основная сумма кредитов Украины составляет 10,5 миллиарда специальных прав заимствования (СПЗ) - расчетной единицы фонда, стоимость которой определяется на основе пяти валют: доллара, евро, китайского юаня, японской иены и британского фунта. При этом выплаты Украины в МВФ, согласно графику, растянуты на два десятилетия и составляют в общей сложности 14,65 миллиарда СПЗ, или 19,7 миллиарда долларов, поскольку включают также проценты и надбавки. Ближайший платеж Украины запланирован на 24 ноября 2026 года: стране предстоит вернуть МВФ 62,5 миллиона СПЗ, или около 84,3 миллиона долларов. Последний платеж Украины, согласно графику МВФ, запланирован на 1 ноября 2046 года. В этот день страна должна перечислить МВФ 24,03 миллиона СПЗ, или 32,4 миллиона долларов. Однако это не означает, что к этой дате Украина полностью погасит все обязательства перед фондом. График отражает прогнозируемые платежи по уже существующим обязательствам. Новые кредиты и возможные изменения условий действующих программ в нем не учтены. По данным МВФ, Украина занимает второе место в мире по объему задолженности. Ее опережает только Аргентина: она должна фонду 41,7 миллиарда СПЗ, или 56,2 миллиарда долларов.

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мировая экономика, украина, киев, аргентина, мвф, ес