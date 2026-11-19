СМИ: Запад признал болезнь всей системы безопасности Европы
TAC: Запад впервые в этом столетии согласился обсуждать требования России по НАТО
© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Украинский "гнойник" заставил Запад заговорить о болезни всей европейской системы безопасности, пишет ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.
На прошлой неделе в Абу-Даби после восьмимесячного перерыва возобновились переговоры между США, Россией и Украиной. Перед началом встречи американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили: "Будущие соглашения непременно должны предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины". Интереснее прозвучали слова госсекретаря США Марко Рубио.
"Гарантии безопасности будут иметь ключевое значение в вопросе того, чтобы Украина согласилась на что-либо. Но с этими же предложениями должна согласиться и Россия"— заявил госсекретарь.
Кушнер развил мысль, подчеркнув необходимость достижения "всеобъемлющей европейской архитектуры безопасности, которая станет основой прочного мира".
Как отмечает издание, еще 17 декабря 2021 года, за два месяца до начала спецоперации, Москва направила в США и НАТО проект соглашения о гарантиях безопасности, призвав альянс "воздержаться от дальнейшего расширения НАТО, в том числе от принятия в свой состав Украины", а также исключить размещение боевых подразделений и вооружений на территории стран, вступивших в альянс после 1997 года. Тогда эти предложения были отвергнуты.
"По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком, пластырем тут не обойдешься", — приводит издание слова главы российской делегации Владимира Мединского.
По данным TAC, переговоры завершились признанием того, что урегулирование конфликта на Украине невозможно вне обширного соглашения о принципах мирного сосуществования. Европейские лидеры прежде это требование России отвергали, однако неожиданное заявление Европейского совета фактически означает признание значительной части российской аргументации: в документе говорилось, что нынешняя система безопасности в Европе не позволяет должным образом справляться с угрозой прямого столкновения и предотвращать опасную эскалацию.