https://1prime.ru/20261119/ukraina-875394852.html

СБУ проводит обыски в Госавиаслужбе Украины по делу о коррупции

СБУ проводит обыски в Госавиаслужбе Украины по делу о коррупции - 19.11.2026, ПРАЙМ

СБУ проводит обыски в Госавиаслужбе Украины по делу о коррупции

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в четверг обыски в украинской Государственной авиационной службе, сообщило украинское издание "Экономическая правда", | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:32+0300

2026-11-19T19:32+0300

2026-11-19T19:32+0300

украина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875394852.jpg?1795105958

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в четверг обыски в украинской Государственной авиационной службе, сообщило украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. "Служба безопасности Украины и Киевская областная прокуратура проводят обыски в Государственной авиационной службе", - говорится в материале на сайте издания. По данным украинских журналистов, обыски касаются расследования масштабной коррупционной схемы. Данных о подозреваемых и деталей о коррупционной схеме не приводится.

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