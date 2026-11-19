https://1prime.ru/20261119/ukraina-875394852.html
СБУ проводит обыски в Госавиаслужбе Украины по делу о коррупции
СБУ проводит обыски в Госавиаслужбе Украины по делу о коррупции - 19.11.2026, ПРАЙМ
СБУ проводит обыски в Госавиаслужбе Украины по делу о коррупции
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в четверг обыски в украинской Государственной авиационной службе, сообщило украинское издание "Экономическая правда", | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:32+0300
2026-11-19T19:32+0300
2026-11-19T19:32+0300
украина
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875394852.jpg?1795105958
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в четверг обыски в украинской Государственной авиационной службе, сообщило украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. "Служба безопасности Украины и Киевская областная прокуратура проводят обыски в Государственной авиационной службе", - говорится в материале на сайте издания. По данным украинских журналистов, обыски касаются расследования масштабной коррупционной схемы. Данных о подозреваемых и деталей о коррупционной схеме не приводится.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в четверг обыски в украинской Государственной авиационной службе, сообщило украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
"Служба безопасности Украины и Киевская областная прокуратура проводят обыски в Государственной авиационной службе", - говорится в материале на сайте издания.
По данным украинских журналистов, обыски касаются расследования масштабной коррупционной схемы. Данных о подозреваемых и деталей о коррупционной схеме не приводится.