https://1prime.ru/20261119/uljanovsk-875381003.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - 19.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:20+0300
2026-11-19T15:20+0300
2026-11-19T15:20+0300
бизнес
ульяновск
росавиация
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, ульяновск, росавиация
Бизнес, Ульяновск, Росавиация