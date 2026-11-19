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UniCredit и ФРГ достигли соглашения по спорным моментам поглощения Commerzbank

UniCredit и ФРГ достигли соглашения по спорным моментам поглощения Commerzbank - 19.11.2026, ПРАЙМ

UniCredit и ФРГ достигли соглашения по спорным моментам поглощения Commerzbank

Итальянский банк UniCredit и правительство Германии достигли соглашения по ключевым спорным моментам поглощения немецкого Commerzbank, заявил министр финансов... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:33+0300

2026-11-19T11:33+0300

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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Итальянский банк UniCredit и правительство Германии достигли соглашения по ключевым спорным моментам поглощения немецкого Commerzbank, заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. "Мы достигли взаимопонимания, и UniCredit взял на себя четкие обязательства по отношению к Германии как к месту ведения бизнеса, соблюдению прав сотрудников Commerzbank и продолжению конструктивного диалога с производственным советом в ходе дальнейшего процесса", - сказал Клингбайль агентству Рейтер. По информации агентства, стороны пошли на обоюдные уступки. Так, UniCredit согласился сохранить за Commerzbank как за акционерным обществом штаб-квартиру во Франкфурте-на-Майне, что было одним из основных требований германского минфина. ФРГ, в свою очередь, отказалась от намерения сохранить за собой два места в наблюдательном совете банка. При этом UniCredit обязался включить в состав совета директоров немецких граждан. Согласно Рейтер, объединение UniCredit и Commerzbank позволит создать банк с активами более 1,3 триллиона евро в двух крупнейших экономиках еврозоны. Переговоры о поглощении перешли в конкретную фазу после того, как UniCredit консолидировал в своих руках около 50% акций Commerzbank, сделав поглощение фактически неизбежным. При этом, как сообщало агентство Рейтер, правительство ФРГ по-прежнему удерживает пакет в размере 13,3% акций немецкого банка.

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финансы, банки, германия, фрг, unicredit, commerzbank