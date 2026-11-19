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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии IPO Anthropic

Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии IPO Anthropic - 19.11.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии IPO Anthropic

Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут, при этом "технологический" Nasdaq 100 поднимается на 2% в преддверии первичного публичного... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:55+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут, при этом "технологический" Nasdaq 100 поднимается на 2% в преддверии первичного публичного размещения акций (IPO) американской компании Anthropic, которое произойдет позднее в этот день, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.31 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) дорожает на 0,67%, до 50 608 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - подскакивает на 1,11%, до 7422,25 пункта. В то же время индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 прибавляет целых 1,9% - 27 702,75 пункта. Позднее в четверг инвесторы ждут IPO компании Anthropic. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Anthropic рассматривает возможность установить цену акции в ходе первичного публичного размещения на уровне 80-85 долларов, что может сделать его крупнейшим в истории. Указывается, что во вторник компания завершила прием заявок, зафиксировав объем совокупного спроса, что стало важным этапом перед выходом Anthropic на биржу Nasdaq. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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рынок, торги, индексы, сан-франциско, nasdaq, nasdaq composite