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Узбекистан ожидает дальнейшего роста турпотока из России

Узбекистан ожидает дальнейшего роста турпотока из России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Узбекистан ожидает дальнейшего роста турпотока из России

Узбекистан ожидает дальнейшего роста потока российских туристов в стране, по итогам 2026 года их количество может вырасти до 1,2 миллиона человек, сообщил РИА... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T06:40+0300

2026-11-19T06:40+0300

2026-11-19T06:40+0300

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ТАШКЕНТ, 19 ноя - ПРАЙМ. Узбекистан ожидает дальнейшего роста потока российских туристов в стране, по итогам 2026 года их количество может вырасти до 1,2 миллиона человек, сообщил РИА Новости представитель комитета по туризму страны Улугбек Асадуллаев. "По итогам 2026 года ожидаем, что их количество составит порядка 1,2 миллиона человек", - сказал Асадуллаев, отвечая на вопрос о прогнозах динамики турпотока из России. Он уточнил, что за десять месяцев текущего года число российских туристов уже превысило показатель за весь 2025 год: в прошлом году Узбекистан посетили 984,4 тысячи россиян, а за январь–октябрь 2026 года — уже 1,104 миллиона человек, что примерно на 30% больше, чем годом ранее. "В период новогодних праздников ожидается дальнейший рост туристического потока, в том числе из России, которая входит в число ключевых стран по въездному туризму", - отметил представитель туристического ведомства. В частности, комитет ведет системную работу с российскими партнерами, туристическими компаниями и отраслевыми организациями. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

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бизнес, туризм, россия, узбекистан, казахстан, таджикистан