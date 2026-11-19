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В Узбекистане произошли перебои с электроэнергией из-за аварии на ЛЭП
В Узбекистане произошли перебои с электроэнергией из-за аварии на ЛЭП - 19.11.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане произошли перебои с электроэнергией из-за аварии на ЛЭП
Перебои с электроэнергией произошли в Ферганской долине, самой густонаселенной части Узбекистана, причиной стала авария на ЛЭП в соседнем Таджикистане, сообщает | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:33+0300
2026-11-19T11:33+0300
2026-11-19T11:33+0300
узбекистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 19 ноя - ПРАЙМ. Перебои с электроэнергией произошли в Ферганской долине, самой густонаселенной части Узбекистана, причиной стала авария на ЛЭП в соседнем Таджикистане, сообщает пресс-служба узбекского министерства энергетики.
По данным пресс-службы, в четверг в 6.19 (4.19 мск) в результате непогоды обрушилась одна из опор линии электропередачи в Таджикистане. Эта ЛЭП предназначена для передачи электроэнергии для Сырдарьинской теплоэлектростанции в Узбекистане, снабжающей Ферганскую долину на востоке страны, где расположены три области - Андижанская, Наманганская и Ферганская.
"После аварии автоматически сработала система защиты, в результате чего передача электроэнергии по данному направлению была временно прекращена", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
В настоящее время к месту происшествия направлены специалисты и аварийно-восстановительные бригады профильных организаций Узбекистана и Таджикистана. "До завершения ремонтных работ в некоторых районах Ферганской долины будут введены временные ограничения в электроснабжении", - уточняется в сообщении.
При этом электроэнергия в регион поступает и по другим линиям. В частности, Ферганская область получает электричество по ЛЭП 500 кВ от Новоангренской теплоэлектростанции в Ташкентской области, добавили в пресс-службе.
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узбекистан, таджикистан
ТАШКЕНТ, 19 ноя - ПРАЙМ. Перебои с электроэнергией произошли в Ферганской долине, самой густонаселенной части Узбекистана, причиной стала авария на ЛЭП в соседнем Таджикистане, сообщает пресс-служба узбекского министерства энергетики.
По данным пресс-службы, в четверг в 6.19 (4.19 мск) в результате непогоды обрушилась одна из опор линии электропередачи в Таджикистане. Эта ЛЭП предназначена для передачи электроэнергии для Сырдарьинской теплоэлектростанции в Узбекистане, снабжающей Ферганскую долину на востоке страны, где расположены три области - Андижанская, Наманганская и Ферганская.
"После аварии автоматически сработала система защиты, в результате чего передача электроэнергии по данному направлению была временно прекращена", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
В настоящее время к месту происшествия направлены специалисты и аварийно-восстановительные бригады профильных организаций Узбекистана и Таджикистана. "До завершения ремонтных работ в некоторых районах Ферганской долины будут введены временные ограничения в электроснабжении", - уточняется в сообщении.
При этом электроэнергия в регион поступает и по другим линиям. В частности, Ферганская область получает электричество по ЛЭП 500 кВ от Новоангренской теплоэлектростанции в Ташкентской области, добавили в пресс-службе.