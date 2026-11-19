https://1prime.ru/20261119/vengrija-875394547.html

В Венгрии заявили, что не могут заменить газ из России на СПГ

В Венгрии заявили, что не могут заменить газ из России на СПГ - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Венгрии заявили, что не могут заменить газ из России на СПГ

Венгрия хотела бы, чтобы страны центральноевропейского региона снизили тарифы на транспортировку СПГ, потому что без этого Будапешт не может заменить им... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:24+0300

2026-11-19T19:24+0300

2026-11-19T19:27+0300

газ

венгрия

будапешт

брюссель

facebook

мид венгрии

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875394547.jpg?1795105648

БУДАПЕШТ, 19 ноя - ПРАЙМ. Венгрия хотела бы, чтобы страны центральноевропейского региона снизили тарифы на транспортировку СПГ, потому что без этого Будапешт не может заменить им российский газ, заявил венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань. "Одним из главных препятствий для газоснабжения региона является не отсутствие источников газа, а высокие тарифы... СПГ сможет стать реальной альтернативой, только если мы обеспечим его конкурентоспособность за счет снижения тарифов на транспортировку", - написал Капитань в соцсети Facebook*. Он сообщил, что в рамках министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) в Варшаве обсудил вопрос поставок СПГ с коллегами из Польши, Словакии, Хорватии и Литвы. "Венгрия расположена на пересечении трех маршрутов поставок СПГ: на юге - хорватский терминал на острове Крк, на юго-востоке - греческий терминал в Александруполисе, на севере - терминалы Балтийского моря. Если страны региона согласуют свои тарифы и планы развития инфраструктуры, все три маршрута смогут стать конкурентоспособными, а в кризисных ситуациях - служить резервными вариантами друг для друга", - отметил он. По его словам, в долгосрочной перспективе Венгрия может превратиться в региональный центр торговли газом, который станет связующим звеном между этими маршрутами и соседними странами. Капитань заявил в сентябре, что Будапешт готов выполнить требование Брюсселя по отказу от российского газа с октября 2027 года и якобы располагает альтернативными источниками. Глава МИД Венгрии Анита Орбан в начале ноября также заявила, что Будапешт откажется от поставок природного газа из России к осени 2027 года и ищет пути для отказа от российской нефти. Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия уважает право Венгрии определять энергетическую политику, но рассчитывает, что страна будет в этом руководствоваться своими интересами, а не политизированными установками Брюсселя. Он добавил, что заполнение газохранилищ в Венгрии пока выгодно отличается от общеевропейского уровня, и это прямой результат сотрудничества с российским поставщиком.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

венгрия

будапешт

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, будапешт, брюссель, facebook, мид венгрии, мид