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Власти Венгрии забирают у крупнейшей в ЕС концессии управление дорогами

Власти Венгрии забирают у крупнейшей в ЕС концессии управление дорогами - 19.11.2026, ПРАЙМ

Власти Венгрии забирают у крупнейшей в ЕС концессии управление дорогами

Управление всеми автодорогами в Венгрии переходит от крупнейшей в Европе концессии Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. к венгерскому государству,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:56+0300

2026-11-19T22:56+0300

2026-11-19T22:56+0300

венгрия

европа

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БУДАПЕШТ, 19 ноя - ПРАЙМ. Управление всеми автодорогами в Венгрии переходит от крупнейшей в Европе концессии Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. к венгерскому государству, компания прекращает свое существование, заявил министр транспорта Венгрии Давид Витези. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в сентябре заявил, что правительство расторгает контракт с компанией на 63 миллиарда евро, заключенный прошлым правительством, в соответствии с которым компания должна была отвечать за развитие всей сети автодорог в стране. Мадьяр обвинил владельцев компании, близких в прошлому правительству Виктора Орбана, в коррупции. "Я подпишу соглашение о расторжении концессионного договора по взаимному согласию сторон. Таким образом, мы положим конец концессии, которой были переданы права на эксплуатацию автомагистралей", - заявил Витези в видеообращении, опубликованном в Facebook*. По его словам, договор был заключен на 35 лет, по нему государство должно было выплатить компании еще 56 миллиардов евро. "К 31 марта 2027 года концессионная компания вернет все переданное имущество, а с 1 апреля эксплуатацией венгерских автомагистралей займется Magyar Közút - компания, на 100% принадлежащая венгерскому государству", - сообщил Витези, отметив, что отсрочка вызвана необходимостью завершить текущие строительные работы на трассе между Будапештом и Веной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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венгрия, европа, виктор орбан, ес