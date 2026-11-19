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Продажу вейпов запретят в Татарстане с марта 2027 года

Продажу вейпов запретят в Татарстане с марта 2027 года - 19.11.2026, ПРАЙМ

Продажу вейпов запретят в Татарстане с марта 2027 года

Депутаты государственного совета Татарстана приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года, сообщается на сайте... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T17:32+0300

2026-11-19T17:32+0300

2026-11-19T17:32+0300

бизнес

здоровье

татарстан

россия

вейпы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – ПРАЙМ. Депутаты государственного совета Татарстана приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года, сообщается на сайте госсовета. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам России право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории сроком на 5 лет – до 1 марта 2032 года. "Законопроект об установлении на территории Татарстана запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина принят сегодня во втором и третьем чтениях сразу. Документ устанавливает в республике пятилетний запрет розничной продажи вейпов", - говорится в сообщении. Введение запрета связано с необходимостью снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для молодежи. Запрет не распространяется на розничную продажу изделий с нагреваемым табаком и иной табачной продукции, не относящейся к электронным системам доставки никотина и жидкостям для них. Закон направлен на подписание главе Татарстана. "После вступления закона в силу ограничения введут с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года", - добавляет госсовет республики. Аналогичные ограничения ранее ввели более 20 российских регионов.

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бизнес, здоровье, татарстан, россия, вейпы