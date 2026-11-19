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Volkswagen хочет добиться заморозки зарплат в переговорах с профсоюзом

Volkswagen хочет добиться заморозки зарплат в переговорах с профсоюзом - 19.11.2026, ПРАЙМ

Volkswagen хочет добиться заморозки зарплат в переговорах с профсоюзом

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен добиться заморозки зарплат в 2027 и в 2028 году и отмены ряда дополнительных выплат в ходе переговоров с профсоюзом IG... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T22:04+0300

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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен добиться заморозки зарплат в 2027 и в 2028 году и отмены ряда дополнительных выплат в ходе переговоров с профсоюзом IG Metall о новом трудовом соглашении с сотрудниками. "Требования Volkswagen AG представляют собой единый пакет, который включает в себя заморозку зарплат в 2027 и 2028 году, отмену отдельных выплат, в том числе предусмотренных трудовым соглашением вознаграждений и надбавок, а также введение более гибкого рабочего графика", - говорится в пресс-релизе на сайте автопроизводителя. Volkswagen направил свои требования IG Metall в преддверии переговоров о новом трудовом соглашении, которое регулирует оплату и условия труда сотрудников автоконцерна. Переговоры пройдут 24 ноября в Эмдене. Volkswagen уточнил, что планирует отменить вознаграждение в размере 27,5% от среднего месячного заработка и ежемесячную надбавку в размере 167 евро. Правление компании также заявило о своем желании увеличивать или сокращать количество рабочих часов в неделю в зависимости от своих нужд. При увеличении числа рабочих часов зарплата останется прежней, а при сокращении - пропорционально уменьшится. Сейчас сотрудники концерна, согласно действующему трудовому соглашению, работают 35 часов в неделю. Volkswagen обосновал свой шаг необходимостью снизить затраты на оплату труда и модернизацией бизнес-модели. Концерн Volkswagen уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты и избыточные мощности. Автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию, включая закрытие четырех заводов в ФРГ. Также компания планирует сократить к 2030 году до 100 тысяч рабочих по всему миру или уменьшить число выпускаемых моделей.

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бизнес, финансы, фрг, германия, volkswagen, ig metall