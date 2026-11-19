https://1prime.ru/20261119/volodin-875372927.html
Володин рассказал о приоритетах бюджета на 2027 год
Володин рассказал о приоритетах бюджета на 2027 год - 19.11.2026, ПРАЙМ
Володин рассказал о приоритетах бюджета на 2027 год
Проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, несмотря на непростое время вызовов и санкций, предусматривает выполнение всех... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:17+0300
2026-11-19T13:17+0300
2026-11-19T13:17+0300
россия
вячеслав володин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875372927.jpg?1795083467
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, несмотря на непростое время вызовов и санкций, предусматривает выполнение всех обязательств перед гражданами России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
"Мы в такое непростое время, время вызовов, санкций рассматриваем бюджет на следующий финансовый год, и при этом подчеркиваем, что все обязательства перед гражданами будут выполнены", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, необходимые средства на проведение СВО проектом федерального бюджета также предусмотрены.
"А также мы с вами заложили ресурсы для технологического развития нашей страны, это крайне важно и надо все-таки исходить из целеполагания, которое мы перед собой ставим. В этих вопросах следовать именно с точки зрения ответственности и недопустимости популизма, особенно в это время, он крайне вреден и разрушителен", - добавил председатель Госдумы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, несмотря на непростое время вызовов и санкций, предусматривает выполнение всех обязательств перед гражданами России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
"Мы в такое непростое время, время вызовов, санкций рассматриваем бюджет на следующий финансовый год, и при этом подчеркиваем, что все обязательства перед гражданами будут выполнены", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, необходимые средства на проведение СВО проектом федерального бюджета также предусмотрены.
"А также мы с вами заложили ресурсы для технологического развития нашей страны, это крайне важно и надо все-таки исходить из целеполагания, которое мы перед собой ставим. В этих вопросах следовать именно с точки зрения ответственности и недопустимости популизма, особенно в это время, он крайне вреден и разрушителен", - добавил председатель Госдумы.