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Володин рассказал о приоритетах бюджета на 2027 год

Володин рассказал о приоритетах бюджета на 2027 год - 19.11.2026, ПРАЙМ

Володин рассказал о приоритетах бюджета на 2027 год

Проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, несмотря на непростое время вызовов и санкций, предусматривает выполнение всех... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:17+0300

2026-11-19T13:17+0300

2026-11-19T13:17+0300

россия

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, несмотря на непростое время вызовов и санкций, предусматривает выполнение всех обязательств перед гражданами России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в четверг рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. "Мы в такое непростое время, время вызовов, санкций рассматриваем бюджет на следующий финансовый год, и при этом подчеркиваем, что все обязательства перед гражданами будут выполнены", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, необходимые средства на проведение СВО проектом федерального бюджета также предусмотрены. "А также мы с вами заложили ресурсы для технологического развития нашей страны, это крайне важно и надо все-таки исходить из целеполагания, которое мы перед собой ставим. В этих вопросах следовать именно с точки зрения ответственности и недопустимости популизма, особенно в это время, он крайне вреден и разрушителен", - добавил председатель Госдумы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, вячеслав володин, госдума